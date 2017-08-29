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КАК ПРОМЕНЯТЬ МИЛАН НА ХИМКИ

Похоже, Андрей Лунев всерьез настроен стать первым номером сборной. После игры с «Ростовом» вратарь признался, что уже давно играет с болями в колене. Не признаться было нельзя: клуб отправил игрока в Милан на медосмотр. И из-за этого Лунев пропустил первый тренировочный день сборной России в Новогорске. В итоге он даже был отозван из итогового списка. Казалось, отдыхай — не хочу.

Но, обследовавшись, Лунев первым же рейсом рванул в сторону серого химкинского неба. И добравших до базы «Динамо» в ночи, с утра уже вовсю разминался с двумя другими вызванными вратарями — Александром Селиховым и Андреем Синициным. Остальную часть тренировки вратарь провел в щадящем режиме.

Согласитесь, зенитовец легко мог эти пять-шесть дней провести иначе — с семьей, например. Он ведь понимал и понимает, что этот сбор, по сути, ознакомительный. А что знакомиться с вратарем по фамилии Лунев, если тот продолжит играть также круто, как и в начале сезона?

На крайний случай, чтобы никого не обидеть, голкипер мог приехать на сбор, поговорить с Черчесовым, как после известия о травме изначально и планировалось, сказать что-то в духе: «Мне нужна небольшая пауза. Боюсь за колено» — и все, спокойно заняться восстановлением. Но Лунев остался. И думается, остался надолго — во всех смыслах.

ФЕРНАНДЕС, КОТОРЫЙ ВСЕ ПОНИМАЕТ

Вторничная тренировка сборной — единственная полностью открытая на этом сборе команды. В остальные дни посмотреть можно только первые 15−20 минут. Не знаю, совпадение это или нет, но именно во вторник на базу в Новогорск приехали иностранные журналисты, катающиеся по городам ЧМ-2018 в пресс-туре.

Зря старались. Гости в большинстве своем потеряли интерес после тех самых первых 15−20 минут. А дальше со сборной осталось только всеобъемлющее внимание преданных российских журналистов. Кстати, посмотреть на самом деле было на что.

Основную часть тренировки сборная наигрывала выход из обороны. Расположившись по схеме 3−5−2, игроки максимально интенсивно переводили мяч с фланга на фланг, а затем, по команде, резко переходили в фазу атаки по одной из бровок. Вот несколько кратких наблюдений:

1. Вячеслав Караваев, который своей игрой в чешской «Спарте» давно стучался в сборную, в первых розыгрышах то ли нервничал, то ли некомфортно себя чувствовал на позиции правого центрального защитника. И сделал несколько неточных передач подряд. Потом, справедливости ради, все пришло в норму.

2. Далер Кузяев — это мощь. Почти каждую возможность пробить по воротам полузащитник «Зенита» завершал непроизвольной попыткой порвать сетку ворот — настолько хлесткий удар у игрока.

3. Кажется, Фернандес все понимает. Насчет того, что с его уровнем он мог бы заиграть и в сборной Бразилии, не уверен, но слова тренерского штаба — точно. Бразильца не раз критиковали за отсутствие видимых попыток начать изъясняться на русском. Но, возможно, дела с изучением языка не так уж плохи.

По ходу всего упражнения рядом с Фернандесом стоял тренер по физподготовке Паулино Гранеро, видимо, для помощи в переводе. Но его услуги бразильцу особенно не требовались. Он внимательно и сосредоточено слушал помощника Черчесова Мирослава Ромащенко, делая то, что просят.

ЧЕРЧЕСОВ — ФРОНТМЕН

Главный тренер сборной России умеет общаться с людьми. Стань он музыкантом, быть бы ему фронтменом группы любого уровня харизматичности. Черчесов не остается в тени, даже если почти всю тренировку просто наблюдает за происходящим.

Вторничное занятия, по сути, вел Ромащенко. Он давал задания, подбегал к игрокам, активно объяснял тем, что правильно, а что — нет. Черчесов лишь изредка выходил на сцену, давая какие-то указания или делая замечания. Но все подобные эпизоды в итоге и стали самыми яркими моментами тренировки.

В середине занятия Черчесов после излишне сильного паса Фернандеса подошел к бразильцу, похлопал того по плечу и сказал: «Марио, рассчитывай силу передачи. Ты — бразилец, а он-то — нет». На кого показал Станислав Саламович, неважно. Главное, что бразилец понимающе кивнул.

В порядке Черчесов не только на словах. В одном из моментов, объясняя, как и куда должна была пойти передача, Черчесов вырезал ювелирный пас верхом за спины защитников. Развел руки в стороны и обратился к стоящему рядом игроку: «Кузяев, видел какой пас?». Тот кивнул и опустил глаза.

Подавляют ли подобные моменты игроков? Вряд ли. Хотя люди разные бывают. Но если бояться таких вызовов — от собственного тренера, лучше сойти на ближайшей станции. И заняться другим делом.