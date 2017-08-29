Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно играть

СЕЛИХОВ: КАРРЕРА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СКАЗАЛ

— Очень рады вызову в сборную, — говорит Селихов, причем, очень тихо. Может, от волнения. — Атмосфера, ребята — все хорошо.

— Черчесов порой жестко высказывал что-то игрокам на тренировке. Никаких обид?

— Нормально все, это рабочие моменты. Ничего страшного.

— Удалось перестроиться от клубных дел? У «Спартака» не простой период сейчас.

— Клубные дела нужно не здесь обсуждать. Сосредоточены на сборной — и матче с «Динамо».

— Перед сезоном ожидали, что попадете в сборную?

— Мыслей таких не было. Просто делал свое дело. Вот и все.

— Ваш вызов получился пожарным из-за травмы Лунева. Неожиданно?

— Неожиданно, но приятно.

— «Спартаку» в Кубке России играть с «Кубанью». Довольны жребием?

— Будем играть на победу.

— Если говорить о жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов — «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор. Как вам?

— Хорошие соперники, со всеми можно играть.

— А «Динамо» — хороший соперник для сборной?

— Не знаю. Подобная практика, наверное, впервые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.

— Как в «Спартаке» вас проводили в сборную — игроки и Каррера?

— Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.

ЗАБОЛОТНЫЙ: ВЕРЮ, ЧТО МОГУ ПОПАСТЬ НА ЧМ

— Вызов в сборную — очень приятное событие. Естественно, попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба, пробиться в состав на чемпионат мира. Две первые тренировки прошли замечательно. Первое занятие было нагрузочным, второе — по тактике. Отрабатываем взаимодействия, узнаем друг друга, — говорит Заболотный.

— Сборная — это пока пик карьеры. А каким был самый непростой момент?

— Когда нужно было вырываться из ФНЛ. Самое главное теперь закрепиться на этом уровне. Пройден большой этап в моей карьере, долго к этому шел, много работал. И заслуженно получил вызов в сборную. Постараюсь, не подвести тренерский штаб.

— Общее мнение: из этого состава мало кто останется на ЧМ. Это давит?

— Нет. Считаю, у каждого есть шанс. Вы же сами видите, что иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в топ-команды, начинают играть ярче, становятся заметными футболистами. Поэтому шанс попасть на ЧМ есть, вопрос, кто и как им воспользуется.

— В прошлом сезоне ваш «Тосно» боролся с «Динамо» в ФНЛ. Теперь, уже в сборной, вам предстоит товарищеский матч против «Динамо». Это помогает настроиться?

— Дополнительная мотивация на такого соперника, как «Динамо», не нужна. Но здесь сборная — и другие задачи. Нужно за меленький срок сыграться, проявить себя. Главное не то, с кем мы играем, а как будем выглядеть на поле мы сами.

— То, что сборная играет с клубом, не дискредитирует национальную команду?

— Я так не считаю. Опять же: важно то, как мы себя покажем, проявим. У всех есть желание пробиться в состав на ЧМ.