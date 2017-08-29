Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно играть
Игроки сборной России Александр Селихов и Антон Заболотный после открытой тренировки команды поговорили с журналистами.
СЕЛИХОВ: КАРРЕРА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СКАЗАЛ
— Очень рады вызову в сборную, — говорит Селихов, причем, очень тихо. Может, от волнения. — Атмосфера, ребята — все хорошо.
— Черчесов порой жестко высказывал
— Нормально все, это рабочие моменты. Ничего страшного.
— Удалось перестроиться от клубных дел? У «Спартака» не простой период сейчас.
— Клубные дела нужно не здесь обсуждать. Сосредоточены на сборной — и матче с «Динамо».
— Перед сезоном ожидали, что попадете в сборную?
— Мыслей таких не было. Просто делал свое дело. Вот и все.
— Ваш вызов получился пожарным
— Неожиданно, но приятно.
— «Спартаку» в Кубке России играть с «Кубанью». Довольны жребием?
— Будем играть на победу.
— Если говорить о жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов — «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор. Как вам?
— Хорошие соперники, со всеми можно играть.
— А «Динамо» — хороший соперник для сборной?
— Не знаю. Подобная практика, наверное, впервые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.
— Как в «Спартаке» вас проводили в сборную — игроки и Каррера?
— Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.
ЗАБОЛОТНЫЙ: ВЕРЮ, ЧТО МОГУ ПОПАСТЬ НА ЧМ
— Вызов в сборную — очень приятное событие. Естественно, попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба, пробиться в состав на чемпионат мира. Две первые тренировки прошли замечательно. Первое занятие было нагрузочным, второе — по тактике. Отрабатываем взаимодействия, узнаем друг друга, — говорит Заболотный.
— Сборная — это пока пик карьеры. А каким был самый непростой момент?
— Когда нужно было вырываться из ФНЛ. Самое главное теперь закрепиться на этом уровне. Пройден большой этап в моей карьере, долго к этому шел, много работал. И заслуженно получил вызов в сборную. Постараюсь, не подвести тренерский штаб.
— Общее мнение: из этого состава мало кто останется на ЧМ. Это давит?
— Нет. Считаю, у каждого есть шанс. Вы же сами видите, что иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в
— В прошлом сезоне ваш «Тосно» боролся с «Динамо» в ФНЛ. Теперь, уже в сборной, вам предстоит товарищеский матч против «Динамо». Это помогает настроиться?
— Дополнительная мотивация на такого соперника, как «Динамо», не нужна. Но здесь сборная — и другие задачи. Нужно за меленький срок сыграться, проявить себя. Главное не то, с кем мы играем, а как будем выглядеть на поле мы сами.
— То, что сборная играет с клубом, не дискредитирует национальную команду?
— Я так не считаю. Опять же: важно то, как мы себя покажем, проявим. У всех есть желание пробиться в состав на ЧМ.
— Какие впечатления от работы с Черчесовым? Показалось, он был
— Это рабочие моменты. Он пытается донести до нас свою концепцию футбола. А как он это делает — в строгом режиме или в спокойном, что ж, это тренерскому штабу виднее. Наше задача — делать то, что нам говорят.
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