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29 августа 2017, 14:01 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

РФС: Травмы у Граната, завершившего тренировку сборной России раньше времени, нет

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Александр Рогулев. Повреждения у защитника казанского «Рубина» и сборной России Владимира Граната, раньше времени завершившего тренировку во вторник, нет, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Повреждения у защитника казанского Рубина и сборной России Владимира Граната раньше времени завершившего тренировку во вторник нет сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Во время тренировки сборной России, которая прошла во вторник на базе в Новогорске, Гранат после разминки занимался по индивидуальной программе, совершая пробежки по кругу, а потом раньше всех покинул поле.

«Исходя из физического состояния и данных тестов, Гранат тренировался индивидуально и раньше времени закончил занятие. Повреждения у футболиста нет», — сообщили в пресс-службе РФС.

Сборная России по футболу 3 сентября на «Арене Химки» проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

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