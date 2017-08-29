РФС: Травмы у Граната, завершившего тренировку сборной России раньше времени, нет

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Во время тренировки сборной России, которая прошла во вторник на базе в Новогорске, Гранат после разминки занимался по индивидуальной программе, совершая пробежки по кругу, а потом раньше всех покинул поле.

«Исходя из физического состояния и данных тестов, Гранат тренировался индивидуально и раньше времени закончил занятие. Повреждения у футболиста нет», — сообщили в пресс-службе РФС.

Сборная России по футболу 3 сентября на «Арене Химки» проведет товарищеский матч с московским «Динамо».