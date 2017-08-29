РФС: Травмы у Граната, завершившего тренировку сборной России раньше времени, нет
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Повреждения у защитника казанского «Рубина» и сборной России Владимира Граната, раньше времени завершившего тренировку во вторник, нет, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
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Во время тренировки сборной России, которая прошла во вторник на базе в Новогорске, Гранат после разминки занимался по индивидуальной программе, совершая пробежки по кругу, а потом раньше всех покинул поле.
«Исходя из физического состояния и данных тестов, Гранат тренировался индивидуально и раньше времени закончил занятие. Повреждения у футболиста нет», — сообщили в
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