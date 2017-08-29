Забудьте сборную-2017. Она должна обновиться на 75−80 процентов!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Станислав Черчесов проводит кастинг резерва. На нынешнем сборе — пометка «для внутреннего пользования». Тем более что и контрольная игра с «Динамо» вряд ли вызовет широкий интерес.

Между тем, хочется бросить виртуальный взгляд на сборную России, какой она представляется в воображении за десять месяцев до чемпионата мира. Хоть и натыкается этот взгляд на густой туман…

Помните, на чем мы расстались с командой два месяца назад? На твердом умозаключении, что уровню ЧМ из состава, практиковавшегося на Кубке конфедераций, соответствует Александр Головин. В единственном числе. Поэтому решительно предлагаю составить сборную заново. Собрать ее как пазл.

КОКОРИН И ПАНЧЕНКО!

Начнем-ка с атаки, чтобы побыстрей зарядиться тонусом. И именно здесь текущий момент дарит нам главное открытие. Александр Кокорин никогда раньше не играл так, как сейчас! Он-то говорит: мол, в позиции первого форварда я всегда был в своей тарелке, ничего не изменилось. Но! Вы пересмотрите, не поленитесь, мячи, которые он нынче забивает. Они же исполнены большей частью в фехтовальной манере: выпадом, налетом, одним касанием, а то и полукасанием. Да лукавит Кокорин — не был он раньше фехтовальщиком, только сейчас заделался!

Дай-то ему Бог сберечь увлеченность футболом на десять месяцев вперед. Потому что такие вот молниеносно-фехтовальные голы — стопроцентно попадют в мировой форвардский тренд. И если Кокорин сейчас прозрачно намекает: дайте мне роль первого форварда, и я переверну мир, — надо дать.

Притом у меня есть перспективный кандидат Кокорину в атакующую компанию! Кирилл Панченко, в сборной до сей поры практически не опробованный. И это, считаю, непростительно. Сейчас Черчесов его протестирует по-своему — но показания статистики, со своей стороны, превращают динамовца в веского кандидата. Во-первых, он заточен на ворота соперника и регулярно забивает. Во-вторых, не жаден — рабочие показатели Панченко-ассистента (в последних десяти матчах) — от четырех до восьми ключевых передач. Да это примерно те же цифры, что и у Алексея Миранчука, штатного диспетчера!

У Черчесова легко можно обнаружить свои заморочки, авторские, так сказать. На Кубке конфедераций самыми важными для организации атаки игроками оставались Юрий Жирков и Александр Самедов… Заготовкой к ЧМ эти.

приоритеты Станислава Саламовича можно назвать только при запредельной дозе оптимизма. Впрочем, наконец-то к сборной подходит Марио Фернандес. По своим текущим показателям он выделяется среди вызванных на сбор, как игрок из другой лиги. А если сумеет по-былому раскочегариться на правом фланге Игорь Смольников (предпосылки к этому есть), здесь даже проклюнется содержательная альтернатива.

АЛЬТЕРНАТИВНО СПРАВА — ПУСТО СЛЕВА

А вот слева пустовато. Уж не знаю, чем внимание Черчесова привлек российский немец Константин Рауш. 36 процентов выигранных единоборств… Минимум ценных передач… Ну да, в контексте бундеслиги. Но все же скудно. У меня больше надежды на Эльмира Набиуллина. Игрок с большими темповыми задатками, но пока стихийный. Но учтем: школу Бердыева левый фланг «Рубина» только сейчас начал проходить. Только б остался в «Рубине»…

Опорная зона выглядит наиболее критичной. Черчесов вот зачем-то подтянул сейчас Дмитрия Тарасова. Ну да, боец, цепкий. Притом играет в «Локо» на уровне 56 процентов выигранных единоборств — для опорника это, строго говоря, не показатель… Остается рассчитывать, что вылечится Роман Зобнин и явит себя прежнего. А то, глядишь, Черчесову придется-таки мириться с Игорем Денисовым. Тот ведь, вспомним, обидно пропустил Евро-2016 — а значит, почувствовав реальный шанс сыграть на ЧМ, будет рвать и метать.

Так-то средняя линия виртуально складывается: Головин, Зобнин, Далер Кузяев, если продолжит в том же смелом и энергичном духе. Миранчуки — если пройдут-таки у Семина курс молодого бойца.

ПОМОГУТ «ТОСНО» И БЕРДЫЕВ?

Среди приглашенных Черчесовым на сбор тружеников тыла мое внимание привлек Виталий Шахов. Из «Тосно». Фишка в том, что этот цепкий парень выигрывает у оппонентов семь-восемь единоборств из десяти! Для сравнения — у Владимира Граната, об отсутствии которого Черчесов сожалел перед Кубком конфедераций, -62 процента выигранных единоборств.

Кадровые варианты для обороны злободневны. Даже при том, что Виктор Васин и Георгий Джикия, как мне представляется, остаются предпочтительными кандидатами. Качество работы Виктора Гончаренко в ЦСКА, хочется надеяться, избавит-таки Васина от эпизодических ляпов. А Джикия настолько сверкает боевитостью, что способен, кажется, не поддаться спартаковским командным вирусам.

И, разумеется, сборная может рассчитывать на кадровую поддержку от поступательных трудов Курбана Бердыева.

НАПАРНИК ДЛЯ АКИНФЕЕВА

Вот мы с вами и подошли к деликатной ситуации, складывающейся на вратарской позиции. Пишу эти заметки под свежим впечатлением от непробиваемости ЦСКА в лигочемпионской квалификации. Игорь Акинфеев явил в этих важнейших для команды матчах безупречную собранность. Внес свою долю качественной вратарской работы, выручая пару-тройку раз за матч. У ЦСКА, заметьте, усилия были соразмерно поделены на всю команду. Партнеры не перегружали вратаря нервическими хлопотами. Что называется, Игорь брал свое.

Но в сборной — не так пока что было. Там Акинфееву приходилось крутиться, как белка в колесе. Потому и сбоил иногда.

И потому мне думается вот что. Черчесову стоит плавно подвести Акинфеева к мысли, что у него появляется надежный сменщик — в лице Андрея Лунева. И что в каких-то матчах возможны варианты. С тем расчетом, чтобы мы вконец не истрепали нервы главного своего вратаря. На сегодня Лунев, по всем видимым признакам, на подходе к уровню вратаря сборной. Не забудем, однако: на каких-то отрезках подобное впечатление производили и Лодыгин, и Крицюк. Так что в контексте моей мысли важно будет посмотреть работу Лунева вдолгую.

…Писал о виртуальной сборной, какой она мне видится и желается, — и не мог отделаться от одной мысли, назойливой и сбивавшей. Два месяца прошло с Кубка конфедераций, а главная команда страны уже представляется совершенно в другом образе…

Настолько все у нас зыбко и переменчиво. И сборная порой превращается в призрак.