Забудьте сборную-2017. Она должна обновиться на 75−80 процентов!
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о том, каким видится основной состав на сегодня.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Станислав Черчесов проводит кастинг резерва. На нынешнем сборе — пометка «для внутреннего пользования». Тем более что и контрольная игра с «Динамо» вряд ли вызовет широкий интерес.
Между тем, хочется бросить виртуальный взгляд на сборную России, какой она представляется в воображении за десять месяцев до чемпионата мира. Хоть и натыкается этот взгляд на густой туман…
Помните, на чем мы расстались с командой два месяца назад? На твердом умозаключении, что уровню ЧМ из состава, практиковавшегося на Кубке конфедераций, соответствует Александр Головин. В единственном числе. Поэтому решительно предлагаю составить сборную заново. Собрать ее как пазл.
КОКОРИН И ПАНЧЕНКО!
Притом у меня есть перспективный кандидат Кокорину в атакующую компанию! Кирилл Панченко, в сборной до сей поры практически не опробованный. И это, считаю, непростительно. Сейчас Черчесов его протестирует
У Черчесова легко можно обнаружить свои заморочки, авторские, так сказать. На Кубке конфедераций самыми важными для организации атаки игроками оставались Юрий Жирков и Александр Самедов… Заготовкой к ЧМ эти.
приоритеты Станислава Саламовича можно назвать только при запредельной дозе оптимизма. Впрочем,
АЛЬТЕРНАТИВНО СПРАВА — ПУСТО СЛЕВА
А вот слева пустовато. Уж не знаю, чем внимание Черчесова привлек российский немец Константин Рауш. 36 процентов выигранных единоборств… Минимум ценных передач… Ну да, в контексте бундеслиги. Но все же скудно. У меня больше надежды на Эльмира Набиуллина. Игрок с большими темповыми задатками, но пока стихийный. Но учтем: школу Бердыева левый фланг «Рубина» только сейчас начал проходить. Только б остался в «Рубине»…
Опорная зона выглядит наиболее критичной. Черчесов вот
ПОМОГУТ «ТОСНО» И БЕРДЫЕВ?
Среди приглашенных Черчесовым на сбор тружеников тыла мое внимание привлек Виталий Шахов. Из «Тосно». Фишка в том, что этот цепкий парень выигрывает у оппонентов
Кадровые варианты для обороны злободневны. Даже при том, что Виктор Васин и Георгий Джикия, как мне представляется, остаются предпочтительными кандидатами. Качество работы Виктора Гончаренко в ЦСКА, хочется надеяться,
И, разумеется, сборная может рассчитывать на кадровую поддержку от поступательных трудов Курбана Бердыева.
НАПАРНИК ДЛЯ АКИНФЕЕВА
Вот мы с вами и подошли к деликатной ситуации, складывающейся на вратарской позиции. Пишу эти заметки под свежим впечатлением от непробиваемости ЦСКА в лигочемпионской квалификации. Игорь Акинфеев явил в этих важнейших для команды матчах безупречную собранность. Внес свою долю качественной вратарской работы, выручая
Но в сборной — не так пока что было. Там Акинфееву приходилось крутиться, как белка в колесе. Потому и сбоил иногда.
И потому мне думается вот что. Черчесову стоит плавно подвести Акинфеева к мысли, что у него появляется надежный сменщик — в лице Андрея Лунева. И что в
…Писал о виртуальной сборной, какой она мне видится и желается, — и не мог отделаться от одной мысли, назойливой и сбивавшей. Два месяца прошло с Кубка конфедераций, а главная команда страны уже представляется совершенно в другом образе…
Настолько все у нас зыбко и переменчиво. И сборная порой превращается в призрак.
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