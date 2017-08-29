Лунёв прибыл в расположение сборной России

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Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вызван в национальную команду вместо Лунёва, который испытывал проблемы с коленом.



В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа — 3 сентября) и готовится к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Голкипер Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <a href="https://t.co/EUPtzIw822">pic.twitter.com/EUPtzIw822</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/902442578032898048">29 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>