Лунёв прибыл в расположение сборной России
Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вызван в национальную команду вместо Лунёва, который испытывал проблемы с коленом.
В настоящее время сборная России проводит
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