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29 августа 2017, 11:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Лунёв прибыл в расположение сборной России

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сегодня ночью прибыл в расположение сборной России.

Голкипер Зенита Андрей <span class=error>Лунёв</span> сегодня ночью прибыл в расположение сборной России. Увеличить
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Об этом сообщил официальный «твиттер» национальной команды.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов вызван в национальную команду вместо Лунёва, который испытывал проблемы с коленом.

В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа — 3 сентября) и готовится к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).

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