Кто все эти люди? И еще два вопроса «новой» сборной России
Сборная России в понедельник собралась вторым составом на базе в Новогорске, чтобы начать тренировочный цикл, который завершится контрольным матчем против московского «Динамо». Корреспондент «Советского спорта» задается по этому поводу тремя вопросами.
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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?
На этот вопрос должны ответит сами футболисты. Нет, конечно, мы в курсе, что у них за амплуа, в каких клубах они играют. А большинство из ребят знаем не только по фамилии, но и даже по особенностям бега. Тем не менее, идентифицироваться на уровне сборной всем им только предстоит.
Клуб — это
Вот что можно наиграть за неделю с футболистами, которые даже не все друг с другом знакомы? Не говоря уже о понимание, как строиться тренировочный процесс в национальной команде — ощутимая часть вызванных Черчесовым футболистов впервые примерила форму с двуглавым орлом.
Поэтому первая тренировка сборной России в Новогорске выглядела несколько неловко. Будто шел отбор в секцию. Черчесов объяснял простые, в
ПОЧЕМУ ШВЕЦ НЕ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ПУТЬ КУЗЯЕВА?
Очевидно, что в этом составе, есть те, кто уже готов конкурировать с основой. Это и Андрей Лунев, который во вторник вернется в Россию и обсудит свое здоровье со Станиславом Черчесовым лично — вратарь последние матчи играл с болями в колене. Но то, как он уверенно и нагло отвоевал место в старте самого щедрого клуба страны, может говорить только об одном: потенциал в этом парне колоссальный.
Или Алексей Миранчук, тот же Вячеслав Караваев, сравнить которого с Марио Фернандесом в одной системе координат будет очень интересно. Конечно, это и Далер Кузяев, человек, который экспериментальным путем доказал, что быть замеченным в провинциальных клубах гораздо сложнее. В «Тереке» его в упор не видели, прошло три месяца — и вуаля, перед нами один из самых скоростных, техничных и бьющих игроков РФПЛ. Это, кстати, и о том, что в стране, где вроде как не было футболистов, даже во втором, по сути, составе находятся интересные ребята.
Пример зенитовца особенно яркий: Кузяеву — 24 года. Так почему 25-летний Ильин, 26-летний Заболотный или 24-летний Швец не могут проделать тот же фокус?
КАК НЕ СКАТИТЬСЯ В СКУКУ?
Вопрос о том, зачем сборной играть против клуба будет подниматься еще не раз. Когда люди не слышат того, что хотят услышать, они начинают переспрашивать. Сборная давно ответила — зачем: выбора не было — сильные сборные заняты, плюс решили просмотреть резерв, дав отдохнуть лидерам, а «Динамо» пошло на встречу.
Логично? Да. Но теперь самое главное: убедить в этом болельщика. Что все серьезно, что клубы сыграннее сборных, а значит — конкурентноспособны даже если не рвут всех в своем чемпионате. Не хочется и без того редкие встречи со сборной превращать в скуку — в полупустую «Арену Химки», отдающую эхом каждое слово тренеров и футболистов.
Что нужно сделать, чтобы такого не произошло? С этим сложнее. Но заманить народ на трибуны надо любой ценой — бесплатными ли билетами, Иваном Дорном, поющим перед матчем, или рэп, мать его, баттлами, как недавно попробовал — и, кстати, весьма удачно — заманивать публику «Зенит».
В общем,
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