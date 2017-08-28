Кто все эти люди? И еще два вопроса «новой» сборной России

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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

На этот вопрос должны ответит сами футболисты. Нет, конечно, мы в курсе, что у них за амплуа, в каких клубах они играют. А большинство из ребят знаем не только по фамилии, но и даже по особенностям бега. Тем не менее, идентифицироваться на уровне сборной всем им только предстоит.

Клуб — это все-таки больше про схемы, каждодневное штудирование, выучку. В таком режиме даже спустившийся в подземелье ФНЛ Владимир Гранат спустя полгода может вернуться на топ-уровень по российским меркам. А сборная — это про талант, про значимость одной боевой единицы, про умение схватывать на лету.

Вот что можно наиграть за неделю с футболистами, которые даже не все друг с другом знакомы? Не говоря уже о понимание, как строиться тренировочный процесс в национальной команде — ощутимая часть вызванных Черчесовым футболистов впервые примерила форму с двуглавым орлом.

Поэтому первая тренировка сборной России в Новогорске выглядела несколько неловко. Будто шел отбор в секцию. Черчесов объяснял простые, в общем-то, для профи вещи, как и что нужно делать в одном из разминочных упражнений, но получаться начало только со второго раза. И дело не в уровне игроков, просто сборная — это действительно космос. Ментальный, психологический, личностный. И то, как скоро этот космос новые для сборной люди переварят, осмыслят, будет определяющим в их оценке. И их будущего в команде.

ПОЧЕМУ ШВЕЦ НЕ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ПУТЬ КУЗЯЕВА?

Очевидно, что в этом составе, есть те, кто уже готов конкурировать с основой. Это и Андрей Лунев, который во вторник вернется в Россию и обсудит свое здоровье со Станиславом Черчесовым лично — вратарь последние матчи играл с болями в колене. Но то, как он уверенно и нагло отвоевал место в старте самого щедрого клуба страны, может говорить только об одном: потенциал в этом парне колоссальный.

Или Алексей Миранчук, тот же Вячеслав Караваев, сравнить которого с Марио Фернандесом в одной системе координат будет очень интересно. Конечно, это и Далер Кузяев, человек, который экспериментальным путем доказал, что быть замеченным в провинциальных клубах гораздо сложнее. В «Тереке» его в упор не видели, прошло три месяца — и вуаля, перед нами один из самых скоростных, техничных и бьющих игроков РФПЛ. Это, кстати, и о том, что в стране, где вроде как не было футболистов, даже во втором, по сути, составе находятся интересные ребята.

Пример зенитовца особенно яркий: Кузяеву — 24 года. Так почему 25-летний Ильин, 26-летний Заболотный или 24-летний Швец не могут проделать тот же фокус?

КАК НЕ СКАТИТЬСЯ В СКУКУ?

Вопрос о том, зачем сборной играть против клуба будет подниматься еще не раз. Когда люди не слышат того, что хотят услышать, они начинают переспрашивать. Сборная давно ответила — зачем: выбора не было — сильные сборные заняты, плюс решили просмотреть резерв, дав отдохнуть лидерам, а «Динамо» пошло на встречу.

Логично? Да. Но теперь самое главное: убедить в этом болельщика. Что все серьезно, что клубы сыграннее сборных, а значит — конкурентноспособны даже если не рвут всех в своем чемпионате. Не хочется и без того редкие встречи со сборной превращать в скуку — в полупустую «Арену Химки», отдающую эхом каждое слово тренеров и футболистов.

Что нужно сделать, чтобы такого не произошло? С этим сложнее. Но заманить народ на трибуны надо любой ценой — бесплатными ли билетами, Иваном Дорном, поющим перед матчем, или рэп, мать его, баттлами, как недавно попробовал — и, кстати, весьма удачно — заманивать публику «Зенит».