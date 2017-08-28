Станислав Черчесов: Мы должны не плакаться, а раскрывать потенциал тех, кто есть
Экспериментальный состав сборной России провел в понедельник первую тренировку.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сбор национальной команды проходит под знаком «Динамо». Тренируется команда на базе
Единственный представитель «Динамо» Кирилл Панченко — человек в сборной по большому счету новый, но не дебютант: в прошлом году сыграл 10 минут против Катара. А вот большинство остальных, вызванных Станиславом Черчесовым, — тотальные новички.
Когда команда вышла на разминку, журналисты принялись украдкой уточнять друг у друга, кто есть кто из футболистов: а это Шахов из «Тосно» или Швец из «Ахмата»? А это точно Заболотный, а не Ильин? Рауш — это лысый? Митришев — это бородатый? Стоцкий — это низенький? Так кто такой Шахов?
Сами игроки тоже знакомились с новыми партнерами в процессе. Для большинства часовое занятие носило восстановительный характер, ведь многие играли накануне. А Селихов и Кутепов вообще прилетели из Хабаровска. Также пораньше закончили работу под дождем армеец Фернандес (стоит отметить, что он работал без защитной маски) и зенитовец Кузяев.
— Вы — одно из главных открытий текущего чемпионата. С чем связан такой взлет? — спросили у Кузяева после занятия.
— Не знаю, с чем конкретно, — немного смущенно ответил хавбек. — «Зенит» — более атакующая команда, наверное, поэтому удается себя проявлять, забивать мячи.
Была мечта выступить в футболке сборной России. Очень рад познакомиться с Черчесовым. У меня есть неделя, чтобы себя проявить.
— Каррера в «Спартаке» поменял интенсивность тренировок, и это сразу дало результат. Манчини в «Зените» пошел по тому же пути?
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— Все прошло хорошо. Очень рад, что приехал. Со всеми маленько познакомился, — сказал следом защитник «Кельна» Константин Рауш
— Как вам первая тренировка?
— Вчера многие играли за клубы, устали, поэтому о впечатлениях говорить сложно. Но футболисты все хорошие, занятие прошло нормально. Вообще я очень обрадовался, когда Станислав Черчесов позвонил мне и пригласил.
— В Германии про российский футбол вообще говорят?
— Сам я всегда следил. Но в целом чемпионат России там мало кому интересен. Испания и Англия — вот эти лиги на слуху.
— Погода футбольная. Поле великолепное, за что спасибо «Динамо». Настрой у футболистов тоже хороший, — сказал Черчесов. — Все идет своим чередом. Пока игроки не очень хорошо знают друг друга, но это исправим буквально за
— Какое впечатление от ребят, которые приехали
— А в чем отличие? Они же
— Но они немножко в отрыве от остальных…
— Это для вас они в отрыве, а для меня нет. Мы в контакте с ними.
— Уже прикидываете состав на матч с «Динамо»?
— Пока это далекая история. Проведем тесты, чтобы понять, кто и в каком состоянии. К матчу с «Динамо» будем готовиться как к обычной контрольной игре с желанием правильно сыграть, правильных футболистов подобрать. Не будет так, что раз все приехали, значит, все сыграют. Кто окажется достоин, тот и выйдет.
— Пообщались с Луневым, которого беспокоит колено?
— Он утром улетел в Италию, его проверили, завтра прилетит сюда. Пообщаемся, посмотрим, на что он готов. Тот же Кузяев и Фернандес тренировались меньше
— Как себя чувствует Селихов? Насколько он,
— Это должны обсуждать клубные тренеры. Я разницы не заметил, он работает со всеми, никаких вопросов.
— Параллельно сбор проводит молодежка. Вы лично будете следить за этой командой?
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— Игра против клуба станет традицией или будет разовой историей?
— Лишний раз объясню: просто сложилась ситуация, что нет соперника. А проводить сбор и не заканчивать его матчем, считаю, неправильно. Спасибо «Динамо», что приняло нас. Понятно, что это разовая акция. Возможно, когда мы снова будем хозяевами мирового первенства и возникнет проблема с соперником, тогда и сыграем. Но когда это будет, не знаю (улыбается).
— Некоторые говорят, что у нас в стране «нет футболистов». Как вам нынешний резерв?
— Я такого никогда не говорил. Кто говорил, тот пускай и отвечает. Мы должны уважать то, что есть, и делать все возможное, чтобы раскрыть потенциал футболистов. А плакаться, что
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