Станислав Черчесов: Мы должны не плакаться, а раскрывать потенциал тех, кто есть

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Сбор национальной команды проходит под знаком «Динамо». Тренируется команда на базе бело-голубых, чтобы 3 сентября сыграть с бело-голубыми на домашней для них «Арене Химки».

Единственный представитель «Динамо» Кирилл Панченко — человек в сборной по большому счету новый, но не дебютант: в прошлом году сыграл 10 минут против Катара. А вот большинство остальных, вызванных Станиславом Черчесовым, — тотальные новички.

Когда команда вышла на разминку, журналисты принялись украдкой уточнять друг у друга, кто есть кто из футболистов: а это Шахов из «Тосно» или Швец из «Ахмата»? А это точно Заболотный, а не Ильин? Рауш — это лысый? Митришев — это бородатый? Стоцкий — это низенький? Так кто такой Шахов?

Сами игроки тоже знакомились с новыми партнерами в процессе. Для большинства часовое занятие носило восстановительный характер, ведь многие играли накануне. А Селихов и Кутепов вообще прилетели из Хабаровска. Также пораньше закончили работу под дождем армеец Фернандес (стоит отметить, что он работал без защитной маски) и зенитовец Кузяев.

— Вы — одно из главных открытий текущего чемпионата. С чем связан такой взлет? — спросили у Кузяева после занятия.

— Не знаю, с чем конкретно, — немного смущенно ответил хавбек. — «Зенит» — более атакующая команда, наверное, поэтому удается себя проявлять, забивать мячи.

Была мечта выступить в футболке сборной России. Очень рад познакомиться с Черчесовым. У меня есть неделя, чтобы себя проявить.

— Каррера в «Спартаке» поменял интенсивность тренировок, и это сразу дало результат. Манчини в «Зените» пошел по тому же пути?

— Да-да! Летом были самые тяжелые сборы в моей карьере.

— Все прошло хорошо. Очень рад, что приехал. Со всеми маленько познакомился, — сказал следом защитник «Кельна» Константин Рауш по-русски и с легким акцентом. — Не подумайте, что я волнуюсь. Просто на русском общаться не так легко.

— Как вам первая тренировка?

— Вчера многие играли за клубы, устали, поэтому о впечатлениях говорить сложно. Но футболисты все хорошие, занятие прошло нормально. Вообще я очень обрадовался, когда Станислав Черчесов позвонил мне и пригласил.

— В Германии про российский футбол вообще говорят?

— Сам я всегда следил. Но в целом чемпионат России там мало кому интересен. Испания и Англия — вот эти лиги на слуху.

— Погода футбольная. Поле великолепное, за что спасибо «Динамо». Настрой у футболистов тоже хороший, — сказал Черчесов. — Все идет своим чередом. Пока игроки не очень хорошо знают друг друга, но это исправим буквально за один-два дня.

— Какое впечатление от ребят, которые приехали из-за рубежа, — Нойштедтера, Рауша?

— А в чем отличие? Они же по-русски говорят.

— Но они немножко в отрыве от остальных…

— Это для вас они в отрыве, а для меня нет. Мы в контакте с ними.

— Уже прикидываете состав на матч с «Динамо»?

— Пока это далекая история. Проведем тесты, чтобы понять, кто и в каком состоянии. К матчу с «Динамо» будем готовиться как к обычной контрольной игре с желанием правильно сыграть, правильных футболистов подобрать. Не будет так, что раз все приехали, значит, все сыграют. Кто окажется достоин, тот и выйдет.

— Пообщались с Луневым, которого беспокоит колено?

— Он утром улетел в Италию, его проверили, завтра прилетит сюда. Пообщаемся, посмотрим, на что он готов. Тот же Кузяев и Фернандес тренировались меньше из-за их загруженности. Надо внимательно следить, чтобы грамотно подвести игроков к матчу.

— Как себя чувствует Селихов? Насколько он, по-вашему, виноват в тех голах, которые пропустил в последних матчах за «Спартак»?

— Это должны обсуждать клубные тренеры. Я разницы не заметил, он работает со всеми, никаких вопросов.

— Параллельно сбор проводит молодежка. Вы лично будете следить за этой командой?

— Слова-то какие: «следить»… Думаю, посещу игру в четверг. Хотелось бы вывезти всю команду. Посмотрим по ситуации. Пообщаемся с Бушмановым — мы всегда в контакте, нужную информацию получаем.

— Игра против клуба станет традицией или будет разовой историей?

— Лишний раз объясню: просто сложилась ситуация, что нет соперника. А проводить сбор и не заканчивать его матчем, считаю, неправильно. Спасибо «Динамо», что приняло нас. Понятно, что это разовая акция. Возможно, когда мы снова будем хозяевами мирового первенства и возникнет проблема с соперником, тогда и сыграем. Но когда это будет, не знаю (улыбается).

— Некоторые говорят, что у нас в стране «нет футболистов». Как вам нынешний резерв?