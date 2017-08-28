Футболист Кузяев рассказал, что всегда мечтал выступать за сборную России

Сбор национальной команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем с московским «Динамо» 3 сентября. В состав сборной попали игроки, ранее не вызывавшиеся в команду или вызывавшиеся нерегулярно.

«Ощущения от нахождения в команде положительные, я был очень рад вызову. Со всеми познакомился, прекрасная атмосфера. Тяжело быть уверенным, что попадаешь в сборную, это была мечта — выступать в этой футболке. Большинство ребят здесь в первый раз, каждый хочет себя проявить, закрепиться», — сказал Кузяев.

«Кардинально тренировки с “Зенитом” не отличаются, хотя летом с [Роберто] Манчини у меня были самые тяжелые и интенсивные занятия. С главным тренером прошло только первое знакомство, я очень рад, но еще не успели подробно пообщаться. Мне без разницы на какой позиции играть, куда тренер поставит там и буду стараться, но чаще всего играю в центре полузащиты», — отметил он.