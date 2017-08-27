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https://sport.mail.ru/news/football-national/30812296/
27 августа 2017, 22:30 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер «Спартака» Александр Селихов и полузащитник «Ахмата» Антон Швец вызваны в национальную команду вместо вратаря «Зенита» Андрея Лунёва и хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева.

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> сообщил что голкипер Спартака Александр <span class=error>Селихов</span> и полузащитник <span class=error>Ахмата</span> Антон Швец вызваны в национальную команду вместо вратаря Зенита Андрея <span class=error>Лунёва</span> и хавбека Рубина <span class=error>Магомеда</span> <span class=error>Оздоева</span>. Увеличить
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«Довызываем Селихова. Лунёв завтра должен быть в Риме, где посмотрят его колено. У него дней 10 уже есть проблема.

Есть вопрос по Оздоеву. МРТ показала, что 10 дней он не сможет тренироваться. Вместо него вызывается Швец. У нас был Подберёзкин в расширенном списке, но у него не то амплуа, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

Селихов и Швец примут участие в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа — 3 сентября), и в подготовке к контрольной игре с «Динамо» (3 сентября).

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