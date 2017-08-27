Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева

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«Довызываем Селихова. Лунёв завтра должен быть в Риме, где посмотрят его колено. У него дней 10 уже есть проблема.

Есть вопрос по Оздоеву. МРТ показала, что 10 дней он не сможет тренироваться. Вместо него вызывается Швец. У нас был Подберёзкин в расширенном списке, но у него не то амплуа, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».