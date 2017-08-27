Российские футболисты разгромили аргентинцев и сыграют за 5-е место на Универсиаде

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, закончилась со счетом 4:0 в пользу россиян, у которых дубль оформил Николай Обольский (82-я и 90+1-я минута), а по разу отличились Роман Минаев (32-я) и Михаил Погорелов (57-я).

Россияне во вторник оспорят пятое место на Универсиаде в матче с победителем игры между сборными Украины и Италии.