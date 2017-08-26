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https://sport.mail.ru/news/football-national/30805475/
26 августа 2017, 17:28 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист Денис Черышев почувствовал, что в сборной России на него рассчитывают

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Включение в первоначальный состав сборной России на контрольный матч с московским «Динамо» позволил полузащитнику испанского «Вильярреала» Денису Черышеву почувствовать, что в тренерском штабе национальной команды на него рассчитывают. Об этом журналистам рассказал отец игрока Дмитрий Черышев.

Денис Черышев был включен в первоначальный состав сборной России, но затем не вошел в список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

«Самое главное, что тренер [Станислав Черчесов] позвонил. Денис почувствовал, что он находится в списке кандидатов. Они поговорили, объяснились. Для каждого футболиста важно знать, что о тебе помнят и на тебя рассчитывают», — сказал Черышев-старший.

«На данный момент у Дениса еще нет разрешения играть от доктора. Он уже тренируется в общей группе, потихонечку набирает форму. Думаю, что недели через две после перерыва на сборную он войдет в состав», — добавил Черышев.

26-летний Денис Черышев все лето восстанавливался от травмы мышцы бедра.

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