Российские футболистки проиграли бразильянкам и не смогли выйти в финал Универсиады
ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 0:1 уступила команде Бразилии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.
Единственный гол забила Джованна де Оливейра на 29-й минуте.
В матче за бронзовые медали 28 августа россиянки сыграют с южноафриканской сборной, которая в своем полуфинале уступила японкам (0:4). Финал также состоится 28-го числа.
На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали серебряные медали. В финале они проиграли француженкам со счетом 0:2.
Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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