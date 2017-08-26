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https://sport.mail.ru/news/football-national/30805392/
26 августа 2017, 17:16 | Футбол: Сборные | ТАСС

Российские футболистки проиграли бразильянкам и не смогли выйти в финал Универсиады

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по футболу со счетом 0:1 уступила команде Бразилии в полуфинале Универсиады в Тайбэе.

Единственный гол забила Джованна де Оливейра на 29-й минуте.

В матче за бронзовые медали 28 августа россиянки сыграют с южноафриканской сборной, которая в своем полуфинале уступила японкам (0:4). Финал также состоится 28-го числа.

На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали серебряные медали. В финале они проиграли француженкам со счетом 0:2.

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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