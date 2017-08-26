Российские футболистки проиграли бразильянкам и не смогли выйти в финал Универсиады

Единственный гол забила Джованна де Оливейра на 29-й минуте.

В матче за бронзовые медали 28 августа россиянки сыграют с южноафриканской сборной, которая в своем полуфинале уступила японкам (0:4). Финал также состоится 28-го числа.

На прошлой Универсиаде в 2015 году, которая прошла в южнокорейском Кванджу, россиянки завоевали серебряные медали. В финале они проиграли француженкам со счетом 0:2.

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.