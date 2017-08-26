Найнгголан пока не принял решения относительно своего будущего в сборной Бельгии

Ранее в бельгийских СМИ было опубликовано откровенное интервью Найнгголана, который не был вызван в сборную страны на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Гибралтара и Греции. 29-летний футболист выразил недовольство отношением к нему со стороны главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, заявив, что ему нет смысла продолжать выступать за национальную команду и он собирается завершить международную карьеру.

«Если что-то официальное должно быть сказано, вы услышите это от меня. Я просто разочарован. Я ничего не решил», — написал Найнгголан в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">Als er iets OFFICIEEL gezegd zal worden zul je het wel van mij horen... ben enkel teleurgesteld. Ik heb helemaal niets beslist.</p>— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) <a href="https://twitter.com/OfficialRadja/status/901368734266339330">26 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>