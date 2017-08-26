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26 августа 2017, 13:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Найнгголан пока не принял решения относительно своего будущего в сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан сообщил, что на данный момент не принял решения относительно своего будущего в сборной Бельгии.

Ранее в бельгийских СМИ было опубликовано откровенное интервью Найнгголана, который не был вызван в сборную страны на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Гибралтара и Греции. 29-летний футболист выразил недовольство отношением к нему со стороны главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, заявив, что ему нет смысла продолжать выступать за национальную команду и он собирается завершить международную карьеру.

«Если что-то официальное должно быть сказано, вы услышите это от меня. Я просто разочарован. Я ничего не решил», — написал Найнгголан в своём «твиттере».

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