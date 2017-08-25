Сборные России и Аргентины по футболу откроют «Лужники» после реконструкции 10 ноября
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Утверждена дата проведения матча открытия Большой спортивной арены «Лужники» после реконструкции — 10 ноября на обновленном стадионе встретятся сборные России и Аргентины по футболу.
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Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. В феврале руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявлял «Р-Спорт», что 11 ноября является предварительной датой проведения матча открытия.
Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в матче открытия 10 ноября, в пятницу, встретятся сборные России и Аргентины.
«Лужники» подверглись реконструкции к чемпионату мира по футболу 2018 года.
На стадионе пройдут церемония и матч открытия турнира, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.
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