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24 августа 2017, 16:57 | Футбол: Сборные | ТАСС

Российские футболистки победили команду Южной Кореи и вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Южной Кореи в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были россиянки (5:4).

В полуфинале россиянки встретятся с бразильскими футболистками, которые в ¼ финала победили команду Канады (1:0). Матч между сборными России и Бразилии пройдет 26 августа.

Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Аршавин: Болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результаты

Аршавин: Болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результаты

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна получать поддержку болельщиков при любой игре. Такое мнение в беседе с журналистами об отношении к «народному творчеству» в сети Интернет в отношении себя и коллег высказал бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, который прилетел в четверг в город Барнаул на открытие Детского международного фестиваля футбола.
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