Российские футболистки победили команду Южной Кореи и вышли в полуфинал Универсиады

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна получать поддержку болельщиков при любой игре. Такое мнение в беседе с журналистами об отношении к «народному творчеству» в сети Интернет в отношении себя и коллег высказал бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, который прилетел в четверг в город Барнаул на открытие Детского международного фестиваля футбола.