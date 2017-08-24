Аршавин: Болельщики должны поддерживать футбольную сборную, несмотря на результаты

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«Мне кажется, это забавно. Я думаю, что честно — мы все все равно люди одной страны. Да, мы иногда играем плохо, иногда — хорошо, но всегда болельщики, на мой взгляд, должны поддерживать сборную, быть и стоять за нее. Каждый переживает по разному, естественно, когда смеются надо тобой или оскорбляют — это неприятно, но когда тебе улыбаются, поддерживают — это наоборот приятно, как любому человеку», — сказал Аршавин.

Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.