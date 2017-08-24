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24 августа 2017, 9:17 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Юношеская сборная РФ по футболу проиграла команде США на турнире памяти Вацлава Ежека

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) проиграла команде США на проходящем в Чехии международном турнире памяти бывшего главного тренера национальной команды Чехословакии Вацлава Ежека.

Встреча группы B, состоявшаяся в среду, завершилась победой американцев со счетом 3:1. В составе российской команды гол забил Георгий Челидзе, отличившийся на 84-й минуте.

Для сборной России, старшим тренером которой является Андрей Гордеев, это поражение стало вторым на турнире. Ранее российские футболисты уступили команде Японии — 0:1.

В заключительном матче группового этапа россияне в пятницу сыграют со сборной Венгрии.
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