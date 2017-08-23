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23 августа 2017, 15:12 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

Нападающий <span class=error>Эвертона</span> официально <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Увеличить
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За взрослую сборную Руни выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего Уэйна пришёлся на матч со сборной Австралии. Он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч.

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