Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии.
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За взрослую сборную Руни выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего Уэйна пришёлся на матч со сборной Австралии. Он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч.
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