Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

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За взрослую сборную Руни выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего Уэйна пришёлся на матч со сборной Австралии. Он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">53 goals. 119 games. Forever a <a href="https://twitter.com/hashtag/ThreeLions?src=hash">#ThreeLions</a> legend. <br><br>Thank you, <a href="https://twitter.com/WayneRooney">@WayneRooney</a>. <a href="https://t.co/j5iT6XHJKz">pic.twitter.com/j5iT6XHJKz</a></p>— England (@England) <a href="https://twitter.com/England/status/900327094810533889">23 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>