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https://sport.mail.ru/news/football-national/30770727/
23 августа 2017, 13:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Российские футболисты обыграли американцев и вышли в четвертьфинал Универсиады

ТАСС, 23 августа. Сборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем матче группы С на Универсиаде в Тайбэе.

В составе российской команды по два гола забили Камиль Муллин (12-я и 30-я минуты), Михаил Погорелов (66, 86) и Евгений Иващенко (6, 72), по голу — Роман Минаев (35) и Иван Сергеев (89).

Сборная России набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен позднее. Матчи ¼ финала будут сыграны 25 августа.

В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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