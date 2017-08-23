Российские футболисты обыграли американцев и вышли в четвертьфинал Универсиады

В составе российской команды по два гола забили Камиль Муллин (12-я и 30-я минуты), Михаил Погорелов (66, 86) и Евгений Иващенко (6, 72), по голу — Роман Минаев (35) и Иван Сергеев (89).

Сборная России набрала девять очков и вышла в четвертьфинал с первого места. Соперник россиян по четвертьфиналу станет известен позднее. Матчи ¼ финала будут сыграны 25 августа.

В мужском футбольном турнире Универсиады 12 команд разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал турнира. Финал соревнований по футболу у мужчин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.