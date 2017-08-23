Товарищеский матч. Женская юниорская (WU-19) сборная Беларуси победила команду Азербайджана (WU-19)
Женская юниорская (WU-19) сборная Беларуси в первом товарищеском матче против команды Азербайджана (WU-19) одержала победу со счетом 2:0. Встреча прошла в Минске на КФП АБФФ.
Беларусь (WU19) — Азербайджан (WU19) — 2:0
Беларусь WU-19: Виноград, Кубичная, Белобровина, Житко, Бенкевич (Шлапакова, 46), Ольховик, Кожухар, Киянка (Шалупенко, 78), Богдан (Лодыга, 71), Савко, Щербо (Миронович, 46).
Голы: 1:0 — Ольховик (19). 2:0 — Ольховик (60).
Второй поединок сборные проведут 24 августа в 17.00 на стадионе СОК «Олимпийский», отмечает официальный сайт БФФ.
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