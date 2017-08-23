Кудряшов: Сборная России ощутила сумасшедшую поддержку на Кубке конфедераций

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Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0) и проиграв португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2). Кудряшов провел на поле все три встречи.

«Осталось, скорее, чувство неудовлетворенности, потому что не выполнили то, что задумали со спортивной точки зрения, — признался Кудряшов. — В целом ощутил сумасшедшую поддержку болельщиков в каждом городе, в котором побывали, ну, а организация просто на высшем уровне, об этом говорили и игроки других команд, и гости. А лично для меня турнир показал сильные и слабые стороны, теперь буду работать над тем, чтобы прибавлять в мастерстве».

По мнению собеседника ТАСС, команде не удалось выйти из группы из-за невезения и собственной игры: «Не думаю, что третье место в группе — наш уровень. Мы могли рассчитывать на большее и мы хотели выйти из группы. Где-то нам не повезло, где-то мы недоработали как команда, не до конца выполнили установку тренера. Наверное, из-за этого и не удалось».

После турнира ряд СМИ писал о конфликте, который якобы присутствует между несколькими игроками и Черчесовым. «У нас СМИ много пишут, — отреагировал Кудряшов. — Никакого конфликта не было, в сборной царила хорошая, рабочая атмосфера. Я ничего не видел и, думаю, что ничего и не было».

Кудряшов считает, что «безусловным лидером сборной является Игорь Акинфеев». «Время покажет, кто еще будет претендовать на роль лидера, сейчас говорить рано, потому что еще целый год [до ЧМ], — добавил он. — Да, наверное, есть игроки, которые могут усилить команду [из тех, которых не было на турнире], но это не мое дело, я в этом не разбираюсь, я не тренер и, наверное, никогда им не буду».

«Понравился Бернарду Сильва»

Собеседник ТАСС поделился впечатлениями от игры против четырежды лучшего футболиста мира португальца Криштиану Роналду, который забил единственный мяч в матче с россиянами, и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала» и немецкого «Байера» мексиканца Хавьера Эрнандеса по прозвищу Чичарито, который ныне выступает в английском «Вест Хэме». «Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл, — признался защитник. — Я бы хотел отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент».

«Что касается Чичарито, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Сильва», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. «Думаю, первоочередная задача сборной будет — выйти из группы, а дальше — пройти как можно дальше», — считает Кудряшов.

Жеребьевка финального турнира состоится 1 декабря.