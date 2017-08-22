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ИГРАТЬ С АНГОЛОЙ СОЧЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ

— В «СЭ» список игроков, вызванных вами на сбор перед матчем с «Динамо», был назван «Россия-1,5». Для чего был придуман такой формат?

— Если бы была возможность сыграть с сильным соперником, состав был бы другим. Но все команды, с которыми мы хотели сыграть, оказались заняты, а единственным возможным соперником была Ангола. Мы посчитали это нецелесообразным, поскольку ничего не дает нам ни в спортивном, ни в имиджевом, ни в финансовом плане.

Важно и то, что позади — Кубок конфедераций. После больших турниров у участников следует определенный психологический спад. Выложились, не было отпуска, чемпионат стартовал раньше, чем в Европе. Да еще и серьезного соперника нет, что снижает мотивационный фон. А новые футболисты имеют реальный шанс себя проявить. К тому же сентябрь — это единственный срок, когда такой сбор можно было провести. Грех такой возможностью не воспользоваться.

СЕЛИХОВ? В ОСНОВНОМ СПИСКЕ ПЛАНИРОВАЛИ ДВУХ ВРАТАРЕЙ

— Возможно ли, что Панченко будет тренироваться с вами, а сыграет в матче за «Динамо»?

— Нет. Если бы мы хотели, чтобы Панченко играл за «Динамо», то его бы не вызывали. Хотим посмотреть его именно у нас.

— Из предварительного списка выпали Селихов, Камболов, Черышев, Подберезкин, Канунников. Кто из них — по причине здоровья, а кто — игры?

— Черышев, Камболов и Канунников — по здоровью. Они не до конца восстановились. Подберезкин уже две недели тренировался в «Краснодаре», и мы ждали, что он вот-вот начнет играть. Так как этого не произошло, наверное, нет смысла первый раз вызывать футболиста в том состоянии, в котором он не сможет наилучшим образом себя показать.

— По Селихову решение приняли после неудачных для него дерби с ЦСКА и «Локомотивом»?

— Мы впервые за время работы нашего штаба объявили расширенный список — именно из-за необычного формата сбора. И изначально решили, что в основном списке будет два вратаря. Остановились на Луневе и Синицыне. Со стороны может показаться так, как вы это оценили. Но мы cтараемся тщательно анализировать ситуацию и не принимаем решений из-за одного забитого или пропущенного мяча.

ВЫЗЫВАТЬ КОКОРИНА НА ТАКОЙ СБОР НЕТ СМЫСЛА

— Почему вы не вызвали Кокорина? Лучший бомбардир чемпионата, играет отлично и к тому же не выступал на Кубке конфедераций.

— Мы с ним полтора года работали в «Динамо». И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в «Зените» все матчи, включая еврокубковые? Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, — Мариу Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.

— Роберто Манчини бросил Кокорину и Дзюбе вызов, заявив, что им надо работать в десять раз больше, и поставив им планку в 35 голов на двоих. Но и у вас с Кокориным, судя по его недавнему интервью, была беседа: «Не так давно мы встречались и нормально поговорили… Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так».

— Мы разговаривали с Александром еще до прихода Манчини в «Зенит». И мои слова, видимо, он тоже правильно воспринял. За время нашей совместной работы Кокорин успел понять, что необдуманных действий с нашей стороны не бывает.

Подробностей нашей беседы рассказывать не готов. Но пообщались продуктивно. Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе. Как нам того и хотелось. Что же касается Манчини, то он в первую очередь поставил Кокорина на его место на поле.

— А вот у второй половины вызова Манчини, Дзюбы, сейчас проблемы. Как, по-вашему, лучше всего их разрешить?

— У Артема, кстати, сегодня (разговор с Черчесовым состоялся 22 августа. — Прим."СЭ) день рождения, с которым я его поздравляю. Что же до его положения в «Зените»… Новый тренер, новые требования. Но ситуация в футболе быстро меняется, и вскоре она может быть не такой, как сегодня.