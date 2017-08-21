Черчесов отцепил Селихова от сборной России. Справедливо?

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В этом списке не оказалось фамилии одного из самых перспективных вратарей России — Александра Селихова из «Спартака». Справедливо?

Да, справедливо. Селихов — очень талантливый вратарь. Чтобы это понять, достаточно пересмотреть игру прошлого сезона «Спартак» — «Амкар» (1:0). Тогда забить Селихову, защищавшему ворота гостей, смогли только шальным ударом, который бы не потащил вообще никто.

И об этом не стоит забывать. Особенно сейчас, когда спартаковские болельщики ищут виноватых в трех поражениях в четырех последних матчах. Очевидно же, что проблемы «Спартака» не в Селихове, ни в Самедове, ни в Еськове, ни в Фернандо и Каррере. А в том, что у чемпиона слишком много незащищенных болевых точек.

Это и трансферный ступор, и какие-то непонятные увольнения сотрудников клуба — того же водителя автобуса, доктора Лю, и вбросы переговоров по контрактам игроков, и эмоциональная, а теперь, кажется, что и физическая выхолощенность лидеров, захандрившие Фернандо, Адриано, занервничавший Ребров. Хватило бы на три книги «Как упустить титул за семь туров».

Появление одновременно стольких симптомом болезни не может быть случайным. Есть какая-то глобальная проблема, от которой начинают идти трещины по всему клубу. И от этого страдает каждый член семьи. Если кто не помнит, именно так называли «Спартак» в прошлом сезоне. Не надо быть великим инсайдером, чтобы понять: все начинается с головы, то есть с руководства. С его действий или отсутствия таковых.

Но происходящее в «Спартаке» — это другая история. Для других статей. Главное, что из этого стоит вынести: это не Селихов — плохой вратарь, это обстановка в клубе способствует тому, что игроки — почти все разом — выдают свои худшие матчи в карьере. В «Спартаке» сейчас, кроме, наверное, Джикии, нет игрока, к которому бы не было претензий. Вообще. Ни одного. А виноваты, видите ли, Селихов, да удалившийся Самедов.

А помните, как смеялись над Джанаевым в «Спартаке»? В итоге он всем и все доказал в «Ростове». Как не воспринимали всерьез Беленова при Карпине? А теперь Александр — один из лучших в России. Как того же Реброва все считали нестабильным, а он выдал по-настоящему чемпионский уровень в прошлом сезоне? Качество игрока важно, но еще важнее — среда, атмосфера. Сейчас она такая, что сдулся даже Фернандо. Тот, кто, казалось, не умеет отдавать неточные передачи.

Но это проблемы «Спартака». А Черчесову надо думать о сборной. Из вратарей, попавших в расширенный список команды — Лунева, Синицына и Селихова, провалился только один спартаковец. Точнее, так — не провалился, а грубо ошибся с ЦСКА, и не выручил, хотя мог — с «Локомотивом».

Удар Витиньо из-за пределов штрафной — понятное дело, ошибка. Но и второй, и четвертый голы «Локомотива» в недавнем матче тоже неочевидные. В моменте с пасом Фернандеша вдоль вратарской и последующим издевательским черпачком от Миранчука Селихов, думается, мог спасти. Когда мяч только летел на ногу Алексею, была возможность в прыжке выбить его в поле. Но вратарь замешкался.

И дальний удар Фернандеша залетел ведь не в девятку. Да, в противоход, да сильно, но — метров с 25−30.

В общем, выбора у Черчесова не было: Синицын и Лунев отыграли куда стабильнее. Но, повторимся, талант Селихова глупо отрицать. Как только нормализуется ситуация в команде, вернется в тонус и голкипер. Причем, это касается и Реброва.

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Всего в итоговом списке значатся 23 футболиста.

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

По сравнению с расширенным списком Черчесов отцепил пятерых игроков — вратаря Александра Селихова («Спартак»), защитника Руслана Камболова («Рубин»), полузащитников Дениса Черышева («Вильярреал», Испания), Вячеслава Подберезкина («Краснодар») и нападающего Максима Канунникова («Рубин»).