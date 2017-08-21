Черчесов отцепил Селихова от сборной России. Справедливо?
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав на ближайший товарищеский матч против «Динамо», который пройдет 3 сентября.
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Видимо, что-то случилось...
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В этом списке не оказалось фамилии одного из самых перспективных вратарей России — Александра Селихова из «Спартака». Справедливо?
Да, справедливо. Селихов — очень талантливый вратарь. Чтобы это понять, достаточно пересмотреть игру прошлого сезона «Спартак» — «Амкар» (1:0). Тогда забить Селихову, защищавшему ворота гостей, смогли только шальным ударом, который бы не потащил вообще никто.
И об этом не стоит забывать. Особенно сейчас, когда спартаковские болельщики ищут виноватых в трех поражениях в четырех последних матчах. Очевидно же, что проблемы «Спартака» не в Селихове, ни в Самедове, ни в Еськове, ни в Фернандо и Каррере. А в том, что у чемпиона слишком много незащищенных болевых точек.
Это и трансферный ступор, и
Появление одновременно стольких симптомом болезни не может быть случайным. Есть
Но происходящее в «Спартаке» — это другая история. Для других статей. Главное, что из этого стоит вынести: это не Селихов — плохой вратарь, это обстановка в клубе способствует тому, что игроки — почти все разом — выдают свои худшие матчи в карьере. В «Спартаке» сейчас, кроме, наверное, Джикии, нет игрока, к которому бы не было претензий. Вообще. Ни одного. А виноваты, видите ли, Селихов, да удалившийся Самедов.
А помните, как смеялись над Джанаевым в «Спартаке»? В итоге он всем и все доказал в «Ростове». Как не воспринимали всерьез Беленова при Карпине? А теперь Александр — один из лучших в России. Как того же Реброва все считали нестабильным, а он выдал
Но это проблемы «Спартака». А Черчесову надо думать о сборной. Из вратарей, попавших в расширенный список команды — Лунева, Синицына и Селихова, провалился только один спартаковец. Точнее, так — не провалился, а грубо ошибся с ЦСКА, и не выручил, хотя мог — с «Локомотивом».
Удар Витиньо
И дальний удар Фернандеша залетел ведь не в девятку. Да, в противоход, да сильно, но — метров с 25−30.
В общем, выбора у Черчесова не было: Синицын и Лунев отыграли куда стабильнее. Но, повторимся, талант Селихова глупо отрицать. Как только нормализуется ситуация в команде, вернется в тонус и голкипер. Причем, это касается и Реброва.
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Всего в итоговом списке значатся 23 футболиста.
Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).
Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).
Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).
Нападающие: Антон Заболотный (Тосно), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).
По сравнению с расширенным списком Черчесов отцепил пятерых игроков — вратаря Александра Селихова («Спартак»), защитника Руслана Камболова («Рубин»), полузащитников Дениса Черышева («Вильярреал», Испания), Вячеслава Подберезкина («Краснодар») и нападающего Максима Канунникова («Рубин»).
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