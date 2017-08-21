Сборная России разгромила Италию и вышла в четвертьфинал Универсиады-2017

В составе российской команды дубль оформил Иван Сергеев (36-я и 40-я минуты), ещё один мяч забил Николай Обольский (66-я минута). Сборная Италии с середины второго тайма играла в меньшинстве.

Россияне одержали вторую подряд победу и обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира с первого места в группе С. В заключительном матче группового этапа российская команда сыграет со сборной США 23 августа.