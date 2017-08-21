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https://sport.mail.ru/news/football-national/30750310/
21 августа 2017, 18:23 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная России разгромила Италию и вышла в четвертьфинал Универсиады-2017

Сборная России одержала крупную победу со счётом 3:0 над командой Италии в матче второго тура группового этапа футбольного турнира Универсиады-2017, которая проходит в Тайбэе.

В составе российской команды дубль оформил Иван Сергеев (36-я и 40-я минуты), ещё один мяч забил Николай Обольский (66-я минута). Сборная Италии с середины второго тайма играла в меньшинстве.

Россияне одержали вторую подряд победу и обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира с первого места в группе С. В заключительном матче группового этапа российская команда сыграет со сборной США 23 августа.
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