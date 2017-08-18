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18 августа 2017, 16:43 | Футбол: Сборные | ТАСС

Симонян: Черчесов профессионально отчитался по выступлению сборной на Кубке конфедераций

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черечесовым профессионально отчитался за выступление команды на Кубке конфедераций 2017 года на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС), которое прошло в пятницу в Москве. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент РФС, председатель технического комитета Никита Симонян.

Сборная России не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций, на групповом этапе обыграв команду Новой Зеландии (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

«Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым очень подробно и профессионально отчитался по выступлению сборной России на Кубке конфедераций, было изложено абсолютно все. Был объективный разговор о том, как мы можем противостоять командам, которые нас технически превосходят. Никаких придирок, никаких критических стрел в адрес сборной России на заседании не было, был исключительно профессиональный разговор», — сказал Симонян.

Вице-президент РФС отметил, что рекомендаций тренерам сборной России на заседании не давалось. «Рекомендаций не было, думаю, это не совсем этично, да и Черчесов — это тренер, который, к счастью, не нуждается в рекомендациях. Оценки выступлению также не давались», — отметил собеседник ТАСС.

«Нынешний тренерский штаб, в отличие от предшественников, находится в здании РФС с утра до вечера. С утра до вечера! Это также было отмечено на заседании», — сказал Симонян.

По его словам, помимо Кубка конфедераций, на заседании технического комитета обсуждалась игра молодежной и юношеской сборных России, а также выступление женской команды на чемпионате Европы, где она не сумела выйти из группы, победив итальянок (2:1) и проиграв шведкам (0:2) и немкам (0:2).

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