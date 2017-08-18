Симонян: Черчесов профессионально отчитался по выступлению сборной на Кубке конфедераций

Сборная России не сумела выйти в полуфинал Кубка конфедераций, на групповом этапе обыграв команду Новой Зеландии (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

«Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым очень подробно и профессионально отчитался по выступлению сборной России на Кубке конфедераций, было изложено абсолютно все. Был объективный разговор о том, как мы можем противостоять командам, которые нас технически превосходят. Никаких придирок, никаких критических стрел в адрес сборной России на заседании не было, был исключительно профессиональный разговор», — сказал Симонян.

Вице-президент РФС отметил, что рекомендаций тренерам сборной России на заседании не давалось. «Рекомендаций не было, думаю, это не совсем этично, да и Черчесов — это тренер, который, к счастью, не нуждается в рекомендациях. Оценки выступлению также не давались», — отметил собеседник ТАСС.

«Нынешний тренерский штаб, в отличие от предшественников, находится в здании РФС с утра до вечера. С утра до вечера! Это также было отмечено на заседании», — сказал Симонян.

По его словам, помимо Кубка конфедераций, на заседании технического комитета обсуждалась игра молодежной и юношеской сборных России, а также выступление женской команды на чемпионате Европы, где она не сумела выйти из группы, победив итальянок (2:1) и проиграв шведкам (0:2) и немкам (0:2).