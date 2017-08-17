Дублеры против «Динамо». А ЮАР в это время играла с Германией

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В списке оказалось 28 футболистов. 13 из них получили вызов впервые. Среди приглашенных есть немецкий полузащитник «Кельна» Константин Рауш. 27-летний футболист родился в Томской области и вместе с семьей эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Хавбек имеет российское гражданство.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»); защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»);

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

При других обстоятельствах ни одна из фамилий, оказавшихся в этом списке, не удивила бы нас очень сильно. Если бы кто-то из ребят попал в сборную России в ее привычном виде, это выглядело бы естественно — как часть процесса по омоложению и вливанию свежей крови. Но все вместе, в одной команде под названием национальная сборная России вызванные футболисты смотрятся странно. Меньше чем за год до старта чемпионата мира мы проводим большой эксперимент.

Когда-то для этих целей создавали вторую сборную. Кто-то уже пошутил, что по именам та команда Красножана в 2011 — 2012 годах была даже посильнее нынешней, которая официально не называется ни второй, ни дублирующей.

Но подразумевается таковой.

Цитата Станислав Черчесов Подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Собственно, о планах потратить сбор в августе-сентябре именно на просмотр не самых очевидных кандидатур, главный тренер говорил «СЭ» еще в июле, сразу после Кубка конфедераций. Примерно тогда же становилось понятно, что найти для сборной достойного соперника в это окно ФИФА не получается. Так возник вариант с «Динамо».

Одно к другому — и картина складывается вполне понятная. Зачем нам Бразилия, если будем смотреть резервистов? И зачем нам основа, если играем с «Динамо»? Ответы на оба вопросы предсказуемы: незачем. Правда выяснить бы, что тут первично — желание проверить молодых или невозможность проведения нормального контрольного матча.

В Бразилии, принимавшей прошлый чемпионат мира, делали по-другому. В тот же период, в сентябре 2013-го, то есть тоже чуть меньше чем за год до начала турнира, команда сыграла не с «Гоясом» или «Гуарани», а с Австралией и Португалией. В матчах принимали участие все основные — Неймар, Оскар, Тиагу Силва, Давид Луиз. Участники Кубка конфедераций, лидеры своих клубов.

Хорошо, это Бразилия, и, допустим, с ней все хотят сыграть. Но ЮАР в 2009-м действовала точно так же. 5 сентября встретилась с Германией, 8-го с Ирландией. Оба раза уступила, ну так и что с того? Сборная проводила статусные матчи, рекламировала себя и свой чемпионат, готовила болельщиков к празднику.

В общем, мы пошли своим путем. Не Германия или Бразилия, а «Динамо». И 13 человек в списке, которые получили свой первый вызов в сборную.

Вероятно, это ноу-хау даст свой эффект. Поэтому и не говорим мы сейчас, что решение это плохое или губительное. Оно — странное. И непопулярное.

Непопулярное в прямом смысле этого слова. Сборная России проведет матч на маленьком стадионе в Химках, зрителей на игру будут пускать бесплатно, и, я почему-то уверен, все равно на трибунах останутся пустые места. Если это — жертва, необходимая для достижения большого результата в 2018 году, примем ее.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.