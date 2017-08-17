Дублеры против «Динамо». А ЮАР в это время играла с Германией
РФС объявил расширенный состав футболистов, которые примут участие в
учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа — 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с «Динамо» (3 сентября).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В списке оказалось 28 футболистов. 13 из них получили вызов впервые. Среди приглашенных есть немецкий полузащитник «Кельна» Константин Рауш. 27-летний футболист родился в Томской области и вместе с семьей эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Хавбек имеет российское гражданство.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»); защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»);
полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);
нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).
При других обстоятельствах ни одна из фамилий, оказавшихся в этом списке, не удивила бы нас очень сильно. Если бы
Но подразумевается таковой.
Собственно, о планах потратить сбор в
Одно к другому — и картина складывается вполне понятная. Зачем нам Бразилия, если будем смотреть резервистов? И зачем нам основа, если играем с «Динамо»? Ответы на оба вопросы предсказуемы: незачем. Правда выяснить бы, что тут первично — желание проверить молодых или невозможность проведения нормального контрольного матча.
В Бразилии, принимавшей прошлый чемпионат мира, делали
Хорошо, это Бразилия, и, допустим, с ней все хотят сыграть. Но ЮАР в 2009-м действовала точно так же. 5 сентября встретилась с Германией, 8-го с Ирландией. Оба раза уступила, ну так и что с того? Сборная проводила статусные матчи, рекламировала себя и свой чемпионат, готовила болельщиков к празднику.
В общем, мы пошли своим путем. Не Германия или Бразилия, а «Динамо». И 13 человек в списке, которые получили свой первый вызов в сборную.
Вероятно, это
Непопулярное в прямом смысле этого слова. Сборная России проведет матч на маленьком стадионе в Химках, зрителей на игру будут пускать бесплатно, и, я
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
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