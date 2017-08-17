Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30706659/
17 августа 2017, 0:20 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Дублеры против «Динамо». А ЮАР в это время играла с Германией

РФС объявил расширенный состав футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды России в Новогорске (28 августа — 3 сентября). В рамках подготовки сборная проведет товарищеский матч с «Динамо» (3 сентября).

Что значит расширенный состав сборной России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В списке оказалось 28 футболистов. 13 из них получили вызов впервые. Среди приглашенных есть немецкий полузащитник «Кельна» Константин Рауш. 27-летний футболист родился в Томской области и вместе с семьей эмигрировал в Германию в возрасте шести лет. Хавбек имеет российское гражданство.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»); защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Мариу Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»);

полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

При других обстоятельствах ни одна из фамилий, оказавшихся в этом списке, не удивила бы нас очень сильно. Если бы кто-то из ребят попал в сборную России в ее привычном виде, это выглядело бы естественно — как часть процесса по омоложению и вливанию свежей крови. Но все вместе, в одной команде под названием национальная сборная России вызванные футболисты смотрятся странно. Меньше чем за год до старта чемпионата мира мы проводим большой эксперимент.

Когда-то для этих целей создавали вторую сборную. Кто-то уже пошутил, что по именам та команда Красножана в 2011 — 2012 годах была даже посильнее нынешней, которая официально не называется ни второй, ни дублирующей.

Но подразумевается таковой.

Собственно, о планах потратить сбор в августе-сентябре именно на просмотр не самых очевидных кандидатур, главный тренер говорил «СЭ» еще в июле, сразу после Кубка конфедераций. Примерно тогда же становилось понятно, что найти для сборной достойного соперника в это окно ФИФА не получается. Так возник вариант с «Динамо».

Одно к другому — и картина складывается вполне понятная. Зачем нам Бразилия, если будем смотреть резервистов? И зачем нам основа, если играем с «Динамо»? Ответы на оба вопросы предсказуемы: незачем. Правда выяснить бы, что тут первично — желание проверить молодых или невозможность проведения нормального контрольного матча.

В Бразилии, принимавшей прошлый чемпионат мира, делали по-другому. В тот же период, в сентябре 2013-го, то есть тоже чуть меньше чем за год до начала турнира, команда сыграла не с «Гоясом» или «Гуарани», а с Австралией и Португалией. В матчах принимали участие все основные — Неймар, Оскар, Тиагу Силва, Давид Луиз. Участники Кубка конфедераций, лидеры своих клубов.

Хорошо, это Бразилия, и, допустим, с ней все хотят сыграть. Но ЮАР в 2009-м действовала точно так же. 5 сентября встретилась с Германией, 8-го с Ирландией. Оба раза уступила, ну так и что с того? Сборная проводила статусные матчи, рекламировала себя и свой чемпионат, готовила болельщиков к празднику.

В общем, мы пошли своим путем. Не Германия или Бразилия, а «Динамо». И 13 человек в списке, которые получили свой первый вызов в сборную.

Вероятно, это ноу-хау даст свой эффект. Поэтому и не говорим мы сейчас, что решение это плохое или губительное. Оно — странное. И непопулярное.

Непопулярное в прямом смысле этого слова. Сборная России проведет матч на маленьком стадионе в Химках, зрителей на игру будут пускать бесплатно, и, я почему-то уверен, все равно на трибунах останутся пустые места. Если это — жертва, необходимая для достижения большого результата в 2018 году, примем ее.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ