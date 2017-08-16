Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в проекте газеты Record «Ежедневно о CR7» вспомнил о дебюте в национальную команду.
Он состоялся 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана. Та игра в Шавише завершилась минимальной победой сборной Португалии, в составе которой победный гол на 63-й минуте забил Симау Саброза.
Интересно, что в тогдашнем матче два выгодных момента не использовал Алибек Булешев, в том числе и выход один на один. В отчете об игре на сайте
Матч с Казахстаном 18-летний Роналду начал на скамейке, но в перерыве заменил Руя Кошту и отыграл весь второй тайм. При этом за некоторое время до игры на одной из
Как оказалось, сам Роналду узнал о вызове в сборную от матери, а второе поздравление он получил агента Жорже Мендеша.
«Это было прекрасное время в моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной. О вызове мне сказала мама по телефону, а после нее позвонил уже Жорже Мендеш», — сказал Роналду.
Отметим, что сейчас 32-летний Роналду со 143 матчами и 75 голами является рекордсменом по количеству игр и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. В ее составе он выиграл чемпионат Европы-2016, доходил до финала Евро-2004, становился бронзовым призером Евро-2012 и играл на трех чемпионатах мира — в 2006, 2010 и 2014 году.
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