Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30706149/
16 августа 2017, 22:03 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в проекте газеты Record «Ежедневно о CR7» вспомнил о дебюте в национальную команду.

Он состоялся 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана. Та игра в Шавише завершилась минимальной победой сборной Португалии, в составе которой победный гол на 63-й минуте забил Симау Саброза.

Интересно, что в тогдашнем матче два выгодных момента не использовал Алибек Булешев, в том числе и выход один на один. В отчете об игре на сайте Kaz-Football.kz отмечается, что сборную Казахстана, которая делала первые шаги в УЕФА, португальские болельщики провожали аплодисментами.

Матч с Казахстаном 18-летний Роналду начал на скамейке, но в перерыве заменил Руя Кошту и отыграл весь второй тайм. При этом за некоторое время до игры на одной из пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари пообещал, что вызовет в команду юного футболиста и обязательно даст ему шанс.

Как оказалось, сам Роналду узнал о вызове в сборную от матери, а второе поздравление он получил агента Жорже Мендеша.

«Это было прекрасное время в моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной. О вызове мне сказала мама по телефону, а после нее позвонил уже Жорже Мендеш», — сказал Роналду.

Отметим, что сейчас 32-летний Роналду со 143 матчами и 75 голами является рекордсменом по количеству игр и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. В ее составе он выиграл чемпионат Европы-2016, доходил до финала Евро-2004, становился бронзовым призером Евро-2012 и играл на трех чемпионатах мира — в 2006, 2010 и 2014 году.

Сборная Казахстана
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Португалии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
17 августа

"Астана" проигрывает "Селтику" после первого тайма матча Лиги чемпионов

Геннадий Головкин прошел обязательное взвешивание для WBC перед боем с "Канело"

Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном