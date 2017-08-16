Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном

Он состоялся 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана. Та игра в Шавише завершилась минимальной победой сборной Португалии, в составе которой победный гол на 63-й минуте забил Симау Саброза.

Интересно, что в тогдашнем матче два выгодных момента не использовал Алибек Булешев, в том числе и выход один на один. В отчете об игре на сайте Kaz-Football. kz отмечается, что сборную Казахстана, которая делала первые шаги в УЕФА, португальские болельщики провожали аплодисментами.

Матч с Казахстаном 18-летний Роналду начал на скамейке, но в перерыве заменил Руя Кошту и отыграл весь второй тайм. При этом за некоторое время до игры на одной из пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари пообещал, что вызовет в команду юного футболиста и обязательно даст ему шанс.

Как оказалось, сам Роналду узнал о вызове в сборную от матери, а второе поздравление он получил агента Жорже Мендеша.

«Это было прекрасное время в моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной. О вызове мне сказала мама по телефону, а после нее позвонил уже Жорже Мендеш», — сказал Роналду.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WNtL1MgQXTQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отметим, что сейчас 32-летний Роналду со 143 матчами и 75 голами является рекордсменом по количеству игр и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. В ее составе он выиграл чемпионат Европы-2016, доходил до финала Евро-2004, становился бронзовым призером Евро-2012 и играл на трех чемпионатах мира — в 2006, 2010 и 2014 году.