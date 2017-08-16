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ОТКУДА ОН

Константин Рауш родился 15 марта 1990 года в селе Кожевниково Томской области. В 6 лет вместе с родителями переехал в Германию. В 17 лет был признан самым талантливым юным футболистом страны. Играл во всех немецких юношеских сборных и в молодежке. За основной состав сборной Германии не заигран. Имеет гражданство России. Российский паспорт получил в 2015 году.

ЕГО КАРЬЕРА

Прошел молодежные команды «Лахендорфа», «Нинхагена» и «Ганновера». Дебютировал в чемпионате Германии 30 марта 2008 года в поединке со «Штутгартом» (0:0) спустя всего 15 дней после того, как ему исполнилось 18. И стал самым юным футболистом в истории «Ганновера», когда-либо игравшим в бундеслиге. До этого в сборной Германии до 17 лет добыл на мировом чемпионате-2007 в Корее бронзу, в том же году удостоился медали имени Фрица Вальтера, присуждаемой самым талантливым юным футболистам. Играл в немецких юношеских сборных всех возрастов, в «молодежке». В бундеслиге же после «Ганновера» выступал за «Штутгарт», «Дармштадт», а с этого сезона — за не знающий пока поражений «Кельн». Всего на его счету в высшем немецком дивизионе больше двух сотен матчей.

ЧТО ГОВОРИЛ О РОССИИ И СБОРНОЙ

(из интервью «СЭ» от 20 октября 2016 года).

— В последний раз сборные Германии и России играли в отборном турнире ЧМ-2010. Правда, что больше болели за россиян, чем за немцев?

— Да. Я в России родился. Но вообще нелегко… Когда Германия играет против других команд, я всегда за нее. Но если она выступает против России, то я за Россию. Я был бы очень рад играть за российскую сборную.

— Что надо, чтобы на вас обратили внимание в главной команде России?

— Если я провел столько матчей в немецкой бундеслиге, то, думаю, шансы сыграть за национальную команду у меня будут.

— Кто-нибудь вам из сборной звонил?

— Нет. Никаких контактов не было.

— Черчесов, между прочим, в свое время играл в Германии.

— Мне известно, что он выступал в бундеслиге, был вратарем. Но как играл, не знаю.

— Матчи сборной России смотрите?

— Да. У родителей российские телеканалы. Если я у них, то с ними и смотрю. Дома же вижу все в интернете.

— Как вы думаете, почему Россия плохо сыграла на последнем чемпионате Европы?

— Команда у нас неплохая. Думаю, просто не играла на все 100 процентов как единый коллектив. Без этого на таком уровне успеха не добьешься.

— Вы сказали «у нас». Ощущаете себя россиянином?

— Ну да. Конечно.

— Но вы почти всю жизнь прожили в Германии.

— Тоже правильно.

— И чувствуете себя больше русским?

— Да.

— С кем-то из игроков российской сборной знакомы?

— Конечно, знаю Нойштедтера.

— Вы играете на левом краю — в защите и полузащите. Где вам лучше?

— В защите. Но, думаю, хорошо, если можешь играть на обеих позициях. У меня нет проблем действовать и впереди. Но, полагаю, моя игра лучше, если я в защите. И в этом амплуа могу совершать скоростные рывки, делать фланговые передачи.

— В сборной России на левом краю Жирков, Щенников…

— Если бы в команде не было хороших игроков, то это было бы ненормально. А так нормально. И очень хорошо для сборной.

— Как вы думаете, Россия на домашнем чемпионате мира может добиться успеха?

— Конечно. По сравнению с чемпионатом Европы будет иная ситуация. И частично другая команда. Тренер наверняка очень много будет делать, чтобы создать хороший коллектив. Думаю, у сборной большие шансы выступить дома хорошо.

— Наверное, ваша мечта сыграть в 2018 году в России?

— Разумеется. Для этого важно играть в «Кельне». Хорошо играть. И таким образом себя рекомендовать. Я буду делать все, на что способен.

— Вы хорошо говорите по-русски. С кем общаетесь?

— С родителями, братом Алексеем. Иногда с Артемом Рудневым (нападающий «Кельна» и сборной Латвии. — Прим. «СЭ»). Да и вообще с друзьями.

— Когда-то вы рассказывали, что вам нравятся фильмы «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука».

— Да, это правда. Смотрим и новые фильмы, но, честно говоря, не знаю, как они называются. И сериалы.

— Чем занимаются ваши родители?

— Отец работает на фабрике, выпускающей бумагу, мама — продавщица в обувном магазине. Живут в Целле.

— В России родственники остались?

— В Москве родная тетя — папина сестра. И в Кожевникове кое-кто есть.

— Вы нередко вспоминаете, как ребенком ходили с дедом на Обь ловить рыбу…

— В Германии тоже вместе с ним рыбачили. А когда мы жили в Кожевникове, я был маленький. Помню морозы, река замерзала.

— Приезжали в Кожевниково из Германии?

— Да, в 13 лет. Потом времени просто не было.

— Вашим партнерам по немецким командам известно, что вы родом из Сибири?

— Да. Когда я им рассказывал, что в Кожевникове зимой минус 30, они разводили руками: мол, как там можно жить… В Германии тоже, конечно, холодно бывает. Но я ребятам говорю: приехали бы вы в Сибирь, узнали бы, что такое настоящий мороз.

— Когда в последний раз были в России?

— Год назад с папой в Москве. В гостях. Два дня. Немного посмотрели город. За такое короткое время тяжело все увидеть. Но город очень красивый. Познакомились и с московской пробкой — просто в шоке были, когда примерно в час ночи в нее попали.

— Могли бы в таком огромном городе нормально себя чувствовать?