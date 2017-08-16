Константин Рауш. Русский немец — в сборной России
Что нужно знать о самом необычном новичке из расширенного состава сборной России, игроке «Кельна» Константине Рауше.
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ОТКУДА ОН
Константин Рауш родился 15 марта 1990 года в селе Кожевниково Томской области. В 6 лет вместе с родителями переехал в Германию. В 17 лет был признан самым талантливым юным футболистом страны. Играл во всех немецких юношеских сборных и в молодежке. За основной состав сборной Германии не заигран. Имеет гражданство России. Российский паспорт получил в 2015 году.
ЕГО КАРЬЕРА
Прошел молодежные команды «Лахендорфа», «Нинхагена» и «Ганновера». Дебютировал в чемпионате Германии 30 марта 2008 года в поединке со «Штутгартом» (0:0) спустя всего 15 дней после того, как ему исполнилось 18. И стал самым юным футболистом в истории «Ганновера»,
ЧТО ГОВОРИЛ О РОССИИ И СБОРНОЙ
(из интервью «СЭ» от 20 октября 2016 года).
— В последний раз сборные Германии и России играли в отборном турнире ЧМ-2010. Правда, что больше болели за россиян, чем за немцев?
— Да. Я в России родился. Но вообще нелегко… Когда Германия играет против других команд, я всегда за нее. Но если она выступает против России, то я за Россию. Я был бы очень рад играть за российскую сборную.
— Что надо, чтобы на вас обратили внимание в главной команде России?
— Если я провел столько матчей в немецкой бундеслиге, то, думаю, шансы сыграть за национальную команду у меня будут.
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— Нет. Никаких контактов не было.
— Черчесов, между прочим, в свое время играл в Германии.
— Мне известно, что он выступал в бундеслиге, был вратарем. Но как играл, не знаю.
— Матчи сборной России смотрите?
— Да. У родителей российские телеканалы. Если я у них, то с ними и смотрю. Дома же вижу все в интернете.
— Как вы думаете, почему Россия плохо сыграла на последнем чемпионате Европы?
— Команда у нас неплохая. Думаю, просто не играла на все 100 процентов как единый коллектив. Без этого на таком уровне успеха не добьешься.
— Вы сказали «у нас». Ощущаете себя россиянином?
— Ну да. Конечно.
— Но вы почти всю жизнь прожили в Германии.
— Тоже правильно.
— И чувствуете себя больше русским?
— Да.
— С
— Конечно, знаю Нойштедтера.
— Вы играете на левом краю — в защите и полузащите. Где вам лучше?
— В защите. Но, думаю, хорошо, если можешь играть на обеих позициях. У меня нет проблем действовать и впереди. Но, полагаю, моя игра лучше, если я в защите. И в этом амплуа могу совершать скоростные рывки, делать фланговые передачи.
— В сборной России на левом краю Жирков, Щенников…
— Если бы в команде не было хороших игроков, то это было бы ненормально. А так нормально. И очень хорошо для сборной.
— Как вы думаете, Россия на домашнем чемпионате мира может добиться успеха?
— Конечно. По сравнению с чемпионатом Европы будет иная ситуация. И частично другая команда. Тренер наверняка очень много будет делать, чтобы создать хороший коллектив. Думаю, у сборной большие шансы выступить дома хорошо.
— Наверное, ваша мечта сыграть в 2018 году в России?
— Разумеется. Для этого важно играть в «Кельне». Хорошо играть. И таким образом себя рекомендовать. Я буду делать все, на что способен.
— Вы хорошо говорите
— С родителями, братом Алексеем. Иногда с Артемом Рудневым (нападающий «Кельна» и сборной Латвии. — Прим. «СЭ»). Да и вообще с друзьями.
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— Да, это правда. Смотрим и новые фильмы, но, честно говоря, не знаю, как они называются. И сериалы.
— Чем занимаются ваши родители?
— Отец работает на фабрике, выпускающей бумагу, мама — продавщица в обувном магазине. Живут в Целле.
— В России родственники остались?
— В Москве родная тетя — папина сестра. И в Кожевникове
— Вы нередко вспоминаете, как ребенком ходили с дедом на Обь ловить рыбу…
— В Германии тоже вместе с ним рыбачили. А когда мы жили в Кожевникове, я был маленький. Помню морозы, река замерзала.
— Приезжали в Кожевниково из Германии?
— Да, в 13 лет. Потом времени просто не было.
— Вашим партнерам по немецким командам известно, что вы родом из Сибири?
— Да. Когда я им рассказывал, что в Кожевникове зимой минус 30, они разводили руками: мол, как там можно жить… В Германии тоже, конечно, холодно бывает. Но я ребятам говорю: приехали бы вы в Сибирь, узнали бы, что такое настоящий мороз.
— Когда в последний раз были в России?
— Год назад с папой в Москве. В гостях. Два дня. Немного посмотрели город. За такое короткое время тяжело все увидеть. Но город очень красивый. Познакомились и с московской пробкой — просто в шоке были, когда примерно в час ночи в нее попали.
— Могли бы в таком огромном городе нормально себя чувствовать?
— Для игрока всегда очень важно, чтобы в футболе у него все складывалось нормально. Тогда, думаю, все равно, в каком городе жить — большом или маленьком. Хотя город,
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