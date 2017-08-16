Рауш и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на контрольный матч с «Динамо»

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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»);

— Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»); защитники — Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»);

— Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»); полузащитники — Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

— Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания); нападающие — Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

«Мы определили расширенный список из 28 игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный, — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. — В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной».

«Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов», — добавил специалист.

Матч сборная России — «Динамо» пройдет 3 сентября на стадионе «Арена-Химки».