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16 августа 2017, 13:41 | Футбол: Сборные | ТАСС

Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и «Динамо» будет бесплатным

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Вход на контрольный матч между сборной России по футболу и московским «Динамо» будет бесплатным для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Встреча пройдет 3 сентября на стадионе Арена-Химки Увеличить
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Встреча пройдет 3 сентября на стадионе «Арена-Химки».

«Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну С, а дальше — по мере интереса со стороны публики», — сказал Карпович.

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Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и "Динамо" будет бесплатным

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