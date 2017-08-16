Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и «Динамо» будет бесплатным
МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Вход на контрольный матч между сборной России по футболу и московским «Динамо» будет бесплатным для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.
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Встреча пройдет 3 сентября на стадионе «Арена-Химки».
«Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну С, а дальше — по мере интереса со стороны публики», — сказал Карпович.
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