Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и «Динамо» будет бесплатным

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Встреча пройдет 3 сентября на стадионе «Арена-Химки».

«Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну С, а дальше — по мере интереса со стороны публики», — сказал Карпович.