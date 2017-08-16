Вторая женская сборная Казахстана стартовала с поражения на Кубке трех наций
В первый игровой день наша команда, которая представлена в основном молодыми футболистками, уступила женской национальной сборной Кыргызстана — 0:3.
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В первом тайме забитых мячей не было, во второй половине матча счет открыла Кадырова, после этого дублем отметилась Цой.
Кыргызстан — Казахстана-2 3:0 (0:0)
Голы: Кадырова 46 (1:0), Цой 69 (2:0), 74 (3:0).
Сегодня в 17:30 по времени Астаны состоится второй матч турнира. Наша команда сыграет со сборной Узбекистана.
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