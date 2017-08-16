Станислав Черчесов: Горжусь, что возглавил сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о первом матче национальной команды в 1992 году, в котором россияне сыграли с Мексикой (2:0).
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Специалист подчеркнул, что ему повезло возглавить сборную России.
— Это был первый матч сборной новой страны России в современном ее восприятии, — цитирует «Спорт FM» Черчесова. — За
Мы все спортсмены и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда его эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло и я горжусь, что возглавляю национальную сборную.
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