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16 августа 2017, 12:13 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Горжусь, что возглавил сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о первом матче национальной команды в 1992 году, в котором россияне сыграли с Мексикой (2:0).

Главный тренер сборной России Станислав <span class=error>Черчесов</span> поделился воспоминаниями о первом матче национальной команды в 1992 году в котором россияне сыграли с Мексикой (2:0). Увеличить
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Специалист подчеркнул, что ему повезло возглавить сборную России.

— Это был первый матч сборной новой страны России в современном ее восприятии, — цитирует «Спорт FM» Черчесова. — За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.

Мы все спортсмены и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда его эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло и я горжусь, что возглавляю национальную сборную.

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