Белорусы проиграли португальцам в Евролиге по пляжному футболу

В матче с одной из сильнейших команд мира белорусы ни в чем не уступали соперникам. В начале первого периода Леонардо Мартенс вывел португальцев вперед, но Денис Самсонов тут же восстановил равновесие. Счет 1:1 держался почти до окончания заключительного периода, но все же более опытные игроки сборной Португалии в концовке дважды поразили ворота белорусской дружины и победили 3:1. В первом туре сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, переиграла команду Польши — 6:0, а затем была сильнее сборной Азербайджана — 4:1. Набрав 12 очков на двух предварительных этапах, белорусы пробились в число восьми участников Суперфинала, который с 14 по 17 сентября пройдет в Италии.