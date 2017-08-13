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https://sport.mail.ru/news/football-national/30670584/
13 августа 2017, 19:02 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусы проиграли португальцам в Евролиге по пляжному футболу

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила португальцам на финише этапа Евролиги в венгерском Шиофоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет 1:1 держался почти до окончания заключительного периода но все же более опытные игроки сборной Португалии в концовке дважды поразили ворота белорусской дружины и победили 3:1. Увеличить
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В матче с одной из сильнейших команд мира белорусы ни в чем не уступали соперникам. В начале первого периода Леонардо Мартенс вывел португальцев вперед, но Денис Самсонов тут же восстановил равновесие. Счет 1:1 держался почти до окончания заключительного периода, но все же более опытные игроки сборной Португалии в концовке дважды поразили ворота белорусской дружины и победили 3:1. В первом туре сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, переиграла команду Польши — 6:0, а затем была сильнее сборной Азербайджана — 4:1. Набрав 12 очков на двух предварительных этапах, белорусы пробились в число восьми участников Суперфинала, который с 14 по 17 сентября пройдет в Италии.

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