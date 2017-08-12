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https://sport.mail.ru/news/football-national/30665205/
12 августа 2017, 18:21 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла команду Азербайджана в Евролиге

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы одержали вторую победу подряд на этапе Евролиги по пляжному футболу в венгерском Шиофоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором туре подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо встречались с командой Азербайджана и выиграли со счетом 4:1. В составе белорусов дублем отметился Иван Константинов, по голу забили Игорь Бриштель и Денис Самсонов.

Накануне на старте соревнований белорусы разгромили соперников из Польши со счетом 6:0. В заключительном поединке белорусские «пляжники» 13 августа сыграют со сборной Португалии, которая в первой игре не оставила шансов азербайджанской дружине — 9:3, а сегодня встретится с поляками.

Сейчас у сборной Беларуси 12 очков, и она уже обеспечила себе выход в число 8 участников Суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.

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