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https://sport.mail.ru/news/football-national/30659339/
11 августа 2017, 18:53 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусы победили поляков в Евролиге по пляжному футболу

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче мини-турнира белорусы разгромили соперников из Польши со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Лидером белорусской команды вновь был ее капитан Игорь Бриштель, который оформил хет-трик, еще по голу записали в своей актив Иван Константинов, Вадим Бокач и Денис Самсонов.

Завтра белорусы встретятся с командой Азербайджана (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.40), которая сегодня проведет матч с португальцами. Сейчас у сборной Беларуси 9 очков, и она практически обеспечила себе выход в число 8 участников Суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.

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