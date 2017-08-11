Белорусы победили поляков в Евролиге по пляжному футболу
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче
Завтра белорусы встретятся с командой Азербайджана (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.40), которая сегодня проведет матч с португальцами. Сейчас у сборной Беларуси 9 очков, и она практически обеспечила себе выход в число 8 участников Суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.
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