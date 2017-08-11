Белорусы победили поляков в Евролиге по пляжному футболу

В первом матче мини-турнира белорусы разгромили соперников из Польши со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0). Лидером белорусской команды вновь был ее капитан Игорь Бриштель, который оформил хет-трик, еще по голу записали в своей актив Иван Константинов, Вадим Бокач и Денис Самсонов.

Завтра белорусы встретятся с командой Азербайджана (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.40), которая сегодня проведет матч с португальцами. Сейчас у сборной Беларуси 9 очков, и она практически обеспечила себе выход в число 8 участников Суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.