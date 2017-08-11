«Черчесову я не завидую»: эксперты о работе главного тренера сборной России
11 августа исполняется ровно год с момента, как Станислав Черчесов стал главным тренером национальной команды, подписав с РФС двухлетний контракт.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Под его руководством команда провела девять товарищеских матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, а также выступила на Кубке конфедераций, где не смогла выйти из группы, одолев новозеландцев, но уступив португальцам и мексиканцам.
Мнением о том, как этот календарный год сложился для сборной России, с ТАСС поделились бывшие главные тренеры сборной России Анатолий Бышовец и Борис Игнатьев, известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили, бывший главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов, бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов.
— Можно ли считать минувший календарный год успешным для сборной России?
Бышовец: За этот год мы получили много информации. Безусловно, очень полезным было участие в Кубке конфедераций. Отрицательный результат там — тоже результат, тем более что положительные моменты были, которые нужно закрепить. Главное же — мы увидели проблемы, над которыми надо работать.
Плюс, думаю, появилась определенность с тактикой, выявились костяк команды и вектор ее развития, который должен быть гибким, иметь возможность для маневра. Сейчас появляются новые игроки. Правильным будет смотреться возвращение в сборную Александра Кокорина, о Далере Кузяеве уже можно говорить как о кандидате в сборную, выздоровели Алан Дзагоев и Марио Фернандес.
Кавазашвили: Для Черчесова этот год был очень тяжелым, особенно для его нервной системы. Чтобы определиться с основным составом, ему приходится выбирать из тех футболистов, которые успешно показывают себя в чемпионате России, это скрупулезная работа. Думаю, что к концу года он определится с примерным составом на чемпионат мира. Это будет список из 22−25 человек, которых он будет постоянно вызывать на сборы. Сейчас нельзя забывать о том, что также есть игроки, которые имеют большой опыт выступлений за национальную команду, но в последнее время в нее не призывались. Это Кокорин, Игорь Денисов, Алан Дзагоев. Появляются у Черчесова и новые варианты. Могу отметить Александра Ерохина, а также Кузяева, которые сейчас хорошо проявляют себя в «Зените». С одной стороны, у Черчесова еще много времени на подготовку к чемпионату мира, а с другой — его практически не осталось, и в этом плане я ему не завидую.
Билялетдинов: В
Колыванов: Были просмотрены определенные кандидаты, сыграны товарищеские встречи, сборная России приняла участие в Кубке конфедераций.
Игнатьев: Тренерский штаб подобрал довольно сносный состав
На мой взгляд, Черчесов не очень использовал организационный ресурс. Когда он только докладывал о своей работе, было предложение создать тренерский совет, который не только бы рекомендовал некоторых футболистов, но и брал бы на себя некоторую ответственность. Так было во все времена.
У меня было предложение ввести в состав тренерского штаба главного тренера молодежной сборной. Тот бы давал рекомендации по тем футболистам, которые
— Есть ли у сборной России свой игровой почерк?
Бышовец: Если да, то нужно говорить о другом. У нас были матчи в Кубке конфедераций, когда мы могли сыграть по результату и по счету. В
Кавазашвили: Знаете, команда изменилась. В первую очередь появилось огромное чувство ответственности у каждого футболиста. Основной это состав или резервный, абсолютно не имеет значения. Если бы не пропускали глупые мячи, то на Кубке конфедераций вполне могли бы выйти из группы, а то и дойти до финала. О таком чувстве ответственности я давно мечтал. Также радует, что появился тактический рисунок. Это и атакующая мощь наших крайних защитников, и усиление атаки за счет полузащитников. Самое же главное — есть взаимоподдержка. И я считаю, что наша сборная должна уметь разыгрывать стандартные положения так, чтобы вводить соперников в заблуждение, а не просто пытаться перекинуть стенку. Если наш состав будет наигран так, что футболисты будут понимать друг друга с закрытыми глазами, то я скажу: Черчесов, ты красавец — и никак иначе.
Билялетдинов: Не сказал бы, что она его приобрела. Игровой почерк — это очень растяжимое понятие, и он характерен только для нескольких команд. Вы ни с кем не спутаете «Барселону» или «Реал». Можно бесконечно перебирать ведущие команды, но в сборной — плод клубной работы. Люди приезжают из клуба со своими наработками. И говорить о том, что у нас игровой почерк? Я бы назвал, что мы рисунок создаем, тактический рисунок. Ясно, что мы, играя в три центральных защитника, берем качеством, а не количеством. Играем от соперника, насколько он позволяет нам это сделать. С одним может получиться больше, с одним меньше, но все же считать, что у сборной сейчас есть фирменный почерк — преждевременно.
Колыванов: Черчесов играл разными вариантами. И с тремя нападающими, и с двумя, и с одним. И в пять защитников, и в четыре, и в три. Он работает с коллективом.
Игнатьев: Наши футболисты достойно проводили матчи. У нас были хорошие игровые фрагменты. Но главное — определено, по какой схеме мы играем, и она доведена до футболистов. У нас ощущается волевой запал: команда бьется, работает на результат, хотя не все получается.
Я понимаю, что хочет Черчесов от своей команды в плане игрового рисунка. Видно, что мы играем с пятью защитниками. Есть высокий прессинг и варианты, когда он отдает территорию и выстраивает игру на своей половине поля и организует контрвыпады. Команда хорошо прессингует и в то же время очень дисциплинированно играет при потере мяча. Ведется борьба за конкретный эпизод — команда стремится выигрывать эти отрезки.
— Правильно ли поступил Черчесов, полностью изменив состав сборной России по сравнению с тем, который был на Евро-2016?
Бышовец: Это была прямая необходимость. Очевидна смена поколений. Здесь очень важно увидеть потенциал игрока, то, как он сможет раскрыться. Те, кто предлагает возвращаться к вчерашнему дню, к тем игрокам, которые уже в возрасте, но с заслугами, может быть, и правы, но текущие матчи показывают, что нужно выходить на другие формы, что нужно менять требования для кандидатов в сборную, особенно учитывая, что нас ждет чемпионат мира.
Кавазашвили: Думаю, что Черчесов поступил правильно, изменив состав. В составе прежнего образца сборная играла на трех крупных турнирах. Результаты были не столь успешными, как хотелось бы российскому болельщику, а
Были ли решения, которые можно назвать спорными? Пожалуй, да. В первую очередь, на мой взгляд, это вратарская позиция. Вратарь — самая неблагоприятная профессия в футболе, и когда он играет на протяжении долгих лет, то со временем начинает допускать нелепые ошибки. Тому примером — ошибки Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций. Не хочу упрекать Станислава Саламовича, но, на мой взгляд, иногда нужно давать передохнуть игроку на такой позиции. Когда у вратаря идет нагрузка в чемпионате, а после он выступает на международном уровне, то велика вероятность пропустить нелепый гол, даже если ты до этого неоднократно спасал команду. Это тонкий и психологический нюанс, и я считаю, что если дать показать себя другим вратарям нашей сборной, то, возможно, появилась бы реальная конкуренция Акинфееву, а главное — была бы хорошая перспектива на будущее. Были и другие незначительные моменты относительно состава, которые бы я мог назвать спорными, но это уже мелочи.
Билялетдинов: Не могу сказать однозначно, правильно он сделал или нет. Ему виднее.
Колыванов: Омоложение состава было нужно нашей сборной. Ребята, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года, уже находятся не в тех физических кондициях, поэтому надо думать о перспективе, вводя в состав молодых игроков, которые могли бы громко заявить о себе на чемпионате мира. В любом случае, состав команды на турнир станет понятен только в мае.
Игнатьев: Черчесов очень рьяно взялся за работу. Была проведена огромная работа в плане селекции — к сожалению, наш футбол не богат на личности. Я вижу, что на сегодняшний день он досконально знает всех игроков, кто с ним находится. Он всех «прокрутил», и на сегодняшний день у него нет людей, которым он не может дать глубокую характеристику.
— Сборная России способна выйти из группы чемпионата мира?
Бышовец: Что касается шансов и поставки прогнозов, то это преждевременно. У нас есть еще сезон, появляются новые кандидаты в состав сборной. Кроме того, будут подготовительные матчи, по результатам которых можно будет более конкретно говорить об уровне нашей команды, ее потенциале и возможностях.
Кавазашвили: Я думаю, что да. Даже в нынешнем состоянии мы способны выйти из любой подгруппы. Что было бы дальше, я не ручаюсь, но как минимум со второго места в группе мы вполне способны выйти в
Билялетдинов: Давайте дождемся жеребьевки. Хотя перед чемпионатом мира в Бразилии мы радовались, что нам достались Южная Корея и Алжир, а в итоге не вышли из группы. Радовались тому, какая группа нам досталась на Евро-2016, а в результате стали в ней последними. На мой взгляд, мы будем кандидатами на участие в
Колыванов: Конечно, да. Наша сборная должна выходить из группы. Зачем тренироваться, если не ставить перед собой такую цель? У нашей команды хороший потенциал. На чемпионате мира у футболистов, в том числе и у тех, кто только начал привлекаться в сборную, будет отличный шанс проявить себя на международной арене.
Игнатьев: Выйти из группы мы способны. Дальше нам будет сложнее. Но у меня есть уверенность в том, что в группе мы сыграем успешно.
Подготовил Михаил Личков.
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