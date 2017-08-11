Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30655419/
11 августа 2017, 13:27 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Туран сообщил, что готов вернуться в сборную Турции

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран сообщил, что готов вернуться в сборную Турции.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Арда</span> <span class=error>Туран</span> сообщил что готов вернуться в сборную Турции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что Мирча Луческу, который возглавил турецкую национальную команду, убедил футболиста вновь надеть футболку сборной.

«Вы знаете о причинах моего ухода из сборной. Я не хотел, чтобы разговоры вокруг меня навредили национальной команде, таковы реальные причины. Но новый тренер Мирча Луческу убедил меня пересмотреть моё решение. Я хотел бы вновь играть в сборной. Если тренер посчитает нужным, для меня будет честью надеть футболку национальной команды и помочь ей в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира ЧМ-2018», — говорится в заявлении, которое Туран оставил на своей странице в «Инстаграме».

Сборной Турции в отборе на ЧМ-2018 осталось сыграть против Украины, Хорватии, Исландии и Финляндии.

Сборная Турции
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?