Сборная Беларуси по пляжному футболу откроет второй этап Евролиги матчем с Польшей

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В венгерском Шиофоке белорусы под началом испанского тренера Николаса Альварадо сыграют с командой Польши (начало в 16.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во второй день соревнований, 12 августа, белорусская команда встретится со сборной Азербайджана, а 13 августа завершит турнир игрой с Португалией. В своем первом этапе Евролиги в Москве белорусские «пляжники» в конце июля победили соперников из Швейцарии (8:4) и Греции (3:2), но уступили россиянам (2:3). После этих встреч у белорусов 6 очков, и они практически обеспечили себе попадание в число 8 участников Суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.

Год назад на этапе Евролиги в Шиофоке сборная Беларуси сыграла успешно, обыграв Россию (2:0) Португалию (4:2) и Румынию (8:4).

На этот раз на венгерском этапе за Беларусь сыграют:

вратари — Валерий Макаревич, Юрий Черкасов (оба — БАТЭ, Борисов);.

полевые игроки — Игорь Бриштель («Спартак», Москва, Россия), Вадим Бокач (ЭЛМОНТ, Королев, Россия), Иван Миранович, Денис Самсонов (оба — БАТЭ, Борисов), Иван Константинов (ЭЛМОНТ, Королев, Россия / «Витоблспорт»), Илья Савич, Никита Чайковский (оба — «Гроднооблспорт»), Егор Гордецкий (АК «Дзержинский», Фаниполь).

Белорусские мастера пляжного футбола с 2013 года играют в элитном дивизионе Евролиги (аналог чемпионата Европы). Лучшим результатом является 5-е место, которые белорусы заняли в прошлом году.