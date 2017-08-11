Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 10 октября в России

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«Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана договорились о проведении товарищеского матча», — сообщил источник, близкий к переговорам.

«Наша федерация исходит из того, что матч пройдет 10 октября в России, все обговорено. Сейчас мы ждем подтверждения от российской стороны по точному месту проведения», — сообщил источник в иранской федерации.

В июле о переговорах с иранской федерацией сообщил вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.