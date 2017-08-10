Сборная Беларуси по футболу занимает 71-е место в рейтинге ФИФА
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу занимает 71-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В новой версии рейтинга футбольных сборных Беларусь, как и в предыдущем списке, опубликованном 6 июля, с 503 очками занимает 71-ю позицию. В первую десятку лучших национальных команд входят шесть европейских сборных и четыре южноамериканские:
1. Бразилия — 1604 очка,
2. Германия — 1549,
3. Аргентина — 1399,
4. Швейцария — 1329,
5. Польша — 1319,
6. Португалия — 1267,
7. Чили — 1250,
8. Колумбия — 1208,
9. Бельгия -1194,
10. Франция — 1157.
Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у национальной команды Украины — 27-е место (843). Россия расположилась на 62-й позиции (590).
В текущем месяце белорусская команда под руководством главного тренера Игоря Криушенко проведет отборочный матч чемпионата мира. 31 августа белорусы на выезде сыграют со сборной Люксембурга, а уже 3 сентября на поле «Борисов-Арены» примут футболистов Швеции.
После шести матчей в группе А в квалификации мирового форума сборная Беларуси с пятью очками занимает пятое место. Лидирует Франция — 13 очков после пяти игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter