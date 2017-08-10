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10 августа 2017, 12:41 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу занимает 71-е место в рейтинге ФИФА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу занимает 71-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В новой версии рейтинга футбольных сборных <span class=error>Беларусь</span> как и в предыдущем списке опубликованном 6 июля с 503 очками занимает 71-ю позицию. Увеличить
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В новой версии рейтинга футбольных сборных Беларусь, как и в предыдущем списке, опубликованном 6 июля, с 503 очками занимает 71-ю позицию. В первую десятку лучших национальных команд входят шесть европейских сборных и четыре южноамериканские:

1. Бразилия — 1604 очка,

2. Германия — 1549,

3. Аргентина — 1399,

4. Швейцария — 1329,

5. Польша — 1319,

6. Португалия — 1267,

7. Чили — 1250,

8. Колумбия — 1208,

9. Бельгия -1194,

10. Франция — 1157.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у национальной команды Украины — 27-е место (843). Россия расположилась на 62-й позиции (590).

В текущем месяце белорусская команда под руководством главного тренера Игоря Криушенко проведет отборочный матч чемпионата мира. 31 августа белорусы на выезде сыграют со сборной Люксембурга, а уже 3 сентября на поле «Борисов-Арены» примут футболистов Швеции.

После шести матчей в группе А в квалификации мирового форума сборная Беларуси с пятью очками занимает пятое место. Лидирует Франция — 13 очков после пяти игр.

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