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10 августа 2017, 12:37 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

На Олимпиаде-2020 выступит женская сборная Великобритании?

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что в ближайшие годы организация намерена договориться с национальными федерациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии об участии в Олимпиаде-2020 в Токио женской сборной Великобритании.

Футбольная ассоциация Англии в ближайшие годы намерена договориться с федерациями Шотландии Уэльса и Северной Ирландии об участии в ОИ-2020 женской сборной Великобритании. Увеличить
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На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро такая команда не выступила, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению.

— Они (федерации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. — Прим. «СЭ») не будут активно поддерживать нас, но и не станут мешать, — цитирует BBC Гленна. — Мы были разочарованы тем, что не смогли направить на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро британскую команду, потому что для женского футбола олимпийские турниры более важны, чем для мужского.

Мы хотели бы собрать лучших британских футболисток. Мы знаем, что это пошло бы на пользу игре.

В последний раз мужская и женская сборные Великобритании выступали на Олимпийских играх в Лондоне. Обе команды заняли первые места на групповой стадии турнира, но вылетели в первом же раунде плей-офф.

Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
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