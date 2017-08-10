На Олимпиаде-2020 выступит женская сборная Великобритании?
Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что в ближайшие годы организация намерена договориться с национальными федерациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии об участии в Олимпиаде-2020 в Токио женской сборной Великобритании.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На Играх-2016 в
— Они (федерации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. — Прим. «СЭ») не будут активно поддерживать нас, но и не станут мешать, — цитирует BBC Гленна. — Мы были разочарованы тем, что не смогли направить на Олимпийские игры в
Мы хотели бы собрать лучших британских футболисток. Мы знаем, что это пошло бы на пользу игре.
В последний раз мужская и женская сборные Великобритании выступали на Олимпийских играх в Лондоне. Обе команды заняли первые места на групповой стадии турнира, но вылетели в первом же раунде
Олимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter