Сборная России осталась на 62-м месте в рейтинге ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В активе российской команды 590 очков.

В ноябре 2016 года сборная России, опустившись на 55-е место, обновила антирекорд, установленный в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга). В декабре российская команда ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на 56-ю позицию. В апреле сборная России повторила антирекорд, который был установлен в феврале (61-е место), а в июне снова обновила его (63).

Такие изменения в том числе были вызваны тем, что команда России как страны — хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды — официальные и товарищеские.

Первая тройка рейтинга претерпела изменения. Рейтинг возглавила команда Бразилии (1604 очка), второе место занимает сборная Германии, выигравшая Кубок конфедераций (1549), лидирующую тройку замыкает команда Аргентины (1399).

Сборная США, которая в конце июля в шестой раз выиграла Золотой кубок Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), поднялась на девять строчек и теперь занимает 26-е место (865). Проигравшая в финале команда Ямайки поднялась на 19 позиций и расположилась на 57-м месте (614).

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, — 1, для игр, состоявшихся 12−24 месяца назад — 0,5, 24−36 месяцев назад — 0,3, 36−48 месяцев назад — 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле «P = M x I x T x C».

М в данной формуле — начисляемые очки: 3 очка — за победу, 1 — за ничью, 0 — за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение — в 1. I — важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных — 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций — 3, чемпионата мира — 4. T — сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е — от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С — сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы — 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки — 0,85.