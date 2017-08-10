Казахстан поднялся на одну строку в рейтинге FIFA
Опубликован рейтинг национальных сборных FIFA по состоянию на август, сообщает Sports.kz.
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Сборная Казахстана по сравнению с прошлым месяцем поднялась на одну позицию, заняв 105-е место.
Первую тройку составляют Бразилия, Германия и Аргентина.
Рейтинг FIFA (на 10 августа 2017 года):
1 (2). Бразилия — 1604 очков
2 (1). Германия — 1549
3 (2). Аргентина — 1399
4 (5). Швейцария — 1329
5 (9). Польша — 1319
6 (4). Португалия — 1267
7 (7). Чили — 1250
8 (8). Колумбия — 1208
9 (10). Бельгия — 1194
10 (9). Франция — 1157.
27 (25). Украина — 843
62 (62). Россия — 590
64 (65). Узбекистан — 579
71 (83). Беларусь — 503
72 (73). Армения — 480
79 (80). Азербайджан — 427
98 (98). Эстония — 334
99 (99). Литва — 333
105 (106). Казахстан — 308
112 (112). Грузия — 290
128 (127). Кыргызстан — 248
131 (130). Латвия — 242
141 (137). Туркменистан — 200
151 (149). Таджикистан — 180
159 (158). Молдова — 154.
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