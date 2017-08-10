Бывший футболист «Ливерпуля» Коло Туре стал тренером олимпийской сборной Кот-д’Ивуара

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Туре назначен помощником главного тренера команды Ибраима Камара.

36-летний ивуариец имеет тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории В и в данный момент проходит обучение для получения категории А.

Последним клубом Туре в карьере футболиста был шотландский «Селтик». В прошлом сезоне игрок провел за клуб девять матчей. Туре дважды выигрывал английскую премьер- лигу, четыре раза — Кубок Англии и трижды — Суперкубок страны. В составе сборной Кот-д’Ивуара футболист в 2015 году выиграл Кубок африканских наций.