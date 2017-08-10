Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д’Ивуара

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Кот-д’Ивуара.

36-летний футболист, который уже обладает тренерской лицензией УЕФА категории B, будет работать в должности помощника главного тренера. Отмечается, что в будущем Туре рассчитывает получить тренерскую лицензию категории A.

Туре известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Последним клубом в карьере защитника был шотландский «Селтик», контракт с которым у него истёк по окончании прошлого сезона.