Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30638684/
10 августа 2017, 0:38 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в олимпийской сборной Кот-д’Ивуара

Бывший защитник сборной Кот-д’Ивуара Коло Туре начнёт тренерскую карьеру в своей национальной олимпийской сборной, а также в сборной страны, составленной из игроков местного чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Кот-д’Ивуара.

36-летний футболист, который уже обладает тренерской лицензией УЕФА категории B, будет работать в должности помощника главного тренера. Отмечается, что в будущем Туре рассчитывает получить тренерскую лицензию категории A.

Туре известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Последним клубом в карьере защитника был шотландский «Селтик», контракт с которым у него истёк по окончании прошлого сезона.

Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?