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9 августа 2017, 20:56 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

США ввели санкции против футболиста сборной Мексики Рафаэля Маркеса

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций по обвинению в связях с наркомафией против 22 граждан и 42 компаний из Мексики, включая футболиста мексиканской сборной Рафаэля Маркеса.

Вместе с Маркесом в санкционный список по обвинению в связях с боссом наркомафии Флоресом Эрнандесом попал мексиканский певец Хулио Сезар Альварес Монтелонго.

«Оба мужчины имеют давние отношения с Флоресом Эрнандесом и действовали в качестве прикрытия для него и его организации, которая занимается наркотрафиком, а также открывали счета от своего имени», — говорится в сообщении минфина.

Маркес, которому в феврале исполнилось 38 лет, считается одним из лучших игроков в истории мексиканского футбола. Помимо игр за сборную страны он выступал за такие клубы как «Барселона», «Монако», «Лион» и другие.

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