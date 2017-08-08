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8 августа 2017, 18:57 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Луческу убедил Турана вернуться в сборную Турции

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу провёл беседу с полузащитником «Барселоны» Ардой Тураном по поводу его возвращения в национальную команду, сообщает NTV.

Новый главный тренер сборной Турции <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> провёл беседу с полузащитником Барселоны <span class=error>Ардой</span> <span class=error>Тураном</span> по поводу его возвращения в национальную команду сообщает NTV. Увеличить
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Встреча между специалистом и игроком состоялась в Испании, и хавбек, который конфликтовал с прежним наставником сборной Турции Фатихом Теримом, дал понять, что готов вернуться.

Туран в начале этого лета объявил о завершении международной карьеры после ссоры с турецким журналистом и публичного осуждения со стороны Терима. В составе сборной Турции 30-летний хавбек провёл более 90 матчей.

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