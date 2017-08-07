Луческу: Сборная Турции — последнее место работы в моей тренерской карьере
Экс-наставник «Зенита», ныне главный тренер сборной Турции Мирча Луческу признался, что после окончания контракта с турецкой федерацией футбола он больше не будет заниматься тренерской карьерой.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я принял предложение из Турции по финансовым и профессиональным причинам. Выход со сборной страны на чемпионат мира станет венцом моей долгой карьеры.
После того как мой контракт с турецкой федерацией закончится, я уйду на покой. Проще говоря, сборная Турции — последнее место работы
Луческу уже работал в Турции главным тренером «Галатасарая» и «Бешикташа». С «Бешикташем» 72-летний тренер выиграл чемпионство страны, а с «Галатасараем» — чемпионство и Суперкубок УЕФА.
В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Луческу занял третье место в РФПЛ, румын был уволен по окончании сезона. До того как возглавить питерский клуб, Луческу 12 лет тренировал «Шахтёр», с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз завоёвывал Кубок Украины и стал обладателем кубка УЕФА в сезоне-2008/09.
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