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https://sport.mail.ru/news/football-national/30606716/
7 августа 2017, 10:42 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты юношеской сборной РФ уступили «молодежке» «Леванте» на турнире в Испании

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) проиграли молодежной команде «Леванте» в матче международного товарищеского турнира в Испании.

Заключительная игра в группе А завершилась победой «Леванте» со счетом 1:0.

Ранее на групповом этапе россияне уступили сверстникам из сборной Мавритании и обыграли молодежные составы «Вильярреала» и мадридского «Атлетико».

Леванте
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