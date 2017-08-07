Футболисты юношеской сборной РФ уступили «молодежке» «Леванте» на турнире в Испании
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Футболисты юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) проиграли молодежной команде «Леванте» в матче международного товарищеского турнира в Испании.
Заключительная игра в группе А завершилась победой «Леванте» со счетом 1:0.
Ранее на групповом этапе россияне уступили сверстникам из сборной Мавритании и обыграли молодежные составы «Вильярреала» и мадридского «Атлетико».
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