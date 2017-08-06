Бывший игрок «Астаны» сравнил город спустя десять лет

«Мне довелось быть в Астане. Я здесь в 2007 году играл за команду “Астана” полгода. За эти 10 лет город очень преобразился, он и тогда быстро строился, но сейчас стал совершенно другим: очень европейским, цивилизованным. Вчера вечером прогулялся — все сверкает и блестит, такое ощущение, что прошёлся по Нью-Йорку», — сказал он на пресс-конференции по итогам международного турнира EXPO 2017 Football Cup.



В соревновании сошлись звезды футбола прошлых лет. Кубок ЭКСПО завоевала Россия, обыграв в финале Сборную звёзд. Команда с такими именами, как Эрнан Креспо, Яри Литманен, Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, проиграла со счётом 7:4.



Экс-звезда футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Сенников признался, что ему было интересно снова поиграть с именитыми соперниками, но уже на дружеской волне.