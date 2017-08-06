Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30601555/
6 августа 2017, 16:32 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Бывший игрок «Астаны» сравнил город спустя десять лет

Советский и российский футболист Виктор Булатов вспомнил время, когда играл за казахстанский клуб «Астана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Советский и российский футболист Виктор <span class=error>Булатов</span> вспомнил время когда играл за казахстанский клуб <span class=error>Астана</span> передаёт корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне довелось быть в Астане. Я здесь в 2007 году играл за команду “Астана” полгода. За эти 10 лет город очень преобразился, он и тогда быстро строился, но сейчас стал совершенно другим: очень европейским, цивилизованным. Вчера вечером прогулялся — все сверкает и блестит, такое ощущение, что прошёлся по Нью-Йорку», — сказал он на пресс-конференции по итогам международного турнира EXPO 2017 Football Cup.

В соревновании сошлись звезды футбола прошлых лет. Кубок ЭКСПО завоевала Россия, обыграв в финале Сборную звёзд. Команда с такими именами, как Эрнан Креспо, Яри Литманен, Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, проиграла со счётом 7:4.

Экс-звезда футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Сенников признался, что ему было интересно снова поиграть с именитыми соперниками, но уже на дружеской волне.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»