Бывший игрок «Астаны» сравнил город спустя десять лет
Советский и российский футболист Виктор Булатов вспомнил время, когда играл за казахстанский клуб «Астана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне довелось быть в Астане. Я здесь в 2007 году играл за команду “Астана” полгода. За эти 10 лет город очень преобразился, он и тогда быстро строился, но сейчас стал совершенно другим: очень европейским, цивилизованным. Вчера вечером прогулялся — все сверкает и блестит, такое ощущение, что прошёлся по Нью-Йорку», — сказал он на
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